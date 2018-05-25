HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Kreşte mahsur kalan çocukları kucaklarında taşıdılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.05.2018 18:59 | Son Güncelleme

Bursa'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle Nilüfer Deresi taştı.

Hayrettin GÖK / BURSA (DHA) Bursa'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle Nilüfer Deresi taştı. Merkez Osmangazi İlçesi Hadavendigar Mahallesi Bent Caddesi'ndeki bazı ev ve işyerleri sular altında kalırken özel bir kreşte mahsur kalan çocukları ise aileleri kucaklarında taşıdılar. Sel nedeniyle Bursa'nın Orhaneli ile ulaşımını sağlayan karayolu ise trafiğe kapandı.

PARTNERBu kentte tam 22 saat oruç tutuyorlarBu kentte tam 22 saat oruç tutuyorlar
Kastamonu'nun Azdavay İlçesi'nde dolu yağışı ilçeyi beyaza bürüdüKastamonu'nun Azdavay İlçesi'nde dolu yağışı ilçeyi beyaza bürüdü
Afrin'de her gün 10 bin kişiye iftar yemeğiAfrin'de her gün 10 bin kişiye iftar yemeği
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Muharrem İnce'den Uşaklı çobana: O kokuyu iyi bilirim, rahatsız olmam

Muharrem İnce'den Uşaklı çobana: O kokuyu iyi bilirim, rahatsız olmam

24 Haziran seçim sonuçları için son anket! Partilerin ve Cumhurbaşkanı adaylarının oy oranları açıklandı

24 Haziran seçim sonuçları için son anket! Partilerin ve Cumhurbaşkanı adaylarının oy oranları açıklandı

Selahattin Demirtaş'tan Doğu Perinçek'e: Siz kazanırsanız HDP'yi kapatırız

Selahattin Demirtaş'tan Doğu Perinçek'e: Siz kazanırsanız HDP'yi kapatırız

Çorum'da mezarlıkta görülen gizemli kız yakalandı!

Çorum'da mezarlıkta görülen gizemli kız yakalandı!

AK Parti'nin ek gösterge vaadi maaşları arttıracak!

AK Parti'nin ek gösterge vaadi maaşları arttıracak!

Bayram tatili 9 gün olacak mı? Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş'tan açıklama

Bayram tatili 9 gün olacak mı? Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş'tan açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Suriyeliler akın akın gidiyor ama Muharrem İnce seçilirse dönemeyecekler

Suriyeliler akın akın gidiyor ama Muharrem İnce seçilirse dönemeyecekler

Kastamonu'nun Azdavay İlçesi'nde dolu yağışı ilçeyi beyaza bürüdü

Kastamonu'nun Azdavay İlçesi'nde dolu yağışı ilçeyi beyaza bürüdü

Bursa'da sel baskını! Yollar dereye döndü, araçlar yolda kaldı

Bursa'da sel baskını! Yollar dereye döndü, araçlar yolda kaldı

CNN Türk'ün eski ekran yüzlerinden Emin Çapa, Halk TV'de program yapmaya başlıyor

CNN Türk'ün eski ekran yüzlerinden Emin Çapa, Halk TV'de program yapmaya başlıyor

Yemen'e giden 'İnce İnebolu' isimli Türk gemisine Husiler'den roketli saldırı! ABD: Alarm durumuna geçtik

Yemen'e giden 'İnce İnebolu' isimli Türk gemisine Husiler'den roketli saldırı! ABD: Alarm durumuna geçtik

Süper Loto sonuçları 24 Mayıs: 2. devir ile ikramiye miktarı büyüdü!

Süper Loto sonuçları 24 Mayıs: 2. devir ile ikramiye miktarı büyüdü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.