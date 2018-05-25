Kreşte mahsur kalan çocukları kucaklarında taşıdılar

Hayrettin GÖK / BURSA (DHA) Bursa'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle Nilüfer Deresi taştı. Merkez Osmangazi İlçesi Hadavendigar Mahallesi Bent Caddesi'ndeki bazı ev ve işyerleri sular altında kalırken özel bir kreşte mahsur kalan çocukları ise aileleri kucaklarında taşıdılar. Sel nedeniyle Bursa'nın Orhaneli ile ulaşımını sağlayan karayolu ise trafiğe kapandı.
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