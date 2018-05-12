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Kripto askerler kuruyemişçiden haberleşmişler!

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.05.2018 08:47 | Son Güncelleme

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Üsküdar’daki bir kuruyemişçiden Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) yüzlerce kripto askerle irtibat kurduğu belirlenen 300 asker için, dün sabah gözaltı kararı çıkarıldı. Operasyonun ayrıntıları ise belli olmaya başladı.

Kripto askerler kuruyemişçiden haberleşmişler!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ imamlarıyla ankesörlü telefondan irtibat kurdukları belirlenen şüphelilere yönelik iki ayrı operasyon yapıldı. İstanbul Sulh Ceza Hakimliğinin verdiği 211’i muvazzaf toplam 300 asker için gözaltı kararları doğrultusunda dün İstanbul merkezli 52 ilde operasyon yapıldı. 300 şüpheliden 186’sı gözaltına alındı.

Savcılığın yaptığı tespitlerde, FETÖ’nün TSK’da yapılanmasını ‘Mahrem Hizmetler’ diye isimlendirdiği ve gizliliğe azami derecede riayet edildiği yer aldı. Örgütün TSK’ya sızdırdığı kripto askerler ile bu askerlerden sorumlu sivil imamları arasındaki ilişkinin deşifre olmasını engellemek için farklı bir iletişim modelinin kullanıldığı belirtildi. Şüphelilerin, ByLock gibi programlardan uzak durdukları, ülke genelinde ByLock kullandığı tespit edilen asker sayısının, TSK’ya sızan FETÖ’cü sayısına göre çok az olduğuna dikkat çekildi.

4 BİN ANKESÖRLÜ HAT İNCELEMEDE

Vatan'da yer alan habere göre, sivil örgüt imamları ile FETÖ’cü askerlerin market, büfe gibi yerlerdeki ankesörlü telefonlar üzerinden tek yönlü aramalarla bağlantı kurdukları tespit edildi. Tek yönlü ve kısa süren aramalarda, yönetici konumundaki kişilerin kripto üyelere talimat verdikleri veya toplantıya çağırdıkları belirlendi. Bunlardan birinin de Üsküdar Bulgurlu Caddesi üzerinde bulunan ‘Gülüm Kuruyemiş’ isimli dükkan olduğu tespit edildi. Kuruyemişçideki telefondan 353 askerle irtibat kurulduğu ortaya çıktı. Bu kuruyemişçiden telefonla aranan askerlerin 128’inin 15 Temmuz darbe girişimine katıldıkları veya örgüt üyesi oldukları gerekçesiyle başka soruşturmalar kapsamında tutuklu oldukları belirlendi. 24’ünün itirafçı olduğu belirlenirken, 1’nin ölüm kaydı bulunduğu, geriye kalan 177 askerden 23’ü hakkında yakalama emri olduğu kaydedildi. Soruşturmada bu zamana kadar İstanbul genelinde 470, diğer illerde ise 3 bin 421 ankesörlü hattın incelemeye alındı.

İSMİ DEĞİŞTİ

Adrese gidildiğinde “Gülüm Kuruyemiş” isimli büfenin isminin “Saygın Büfe” olarak değiştirildiği belirlendi. Büfe sahibi değişikliği “gereklilik” diye açıkladı. Soruşturma dosyasında dükkanının isminin geçmesini ilk kez duyduğunu belirten büfe sahibi, “Dükkanımda bulunan kontörlü telefondan ücretli görüşme yapanın kim olduğunu nereden bilebilirim ki. Her gelene kimlik de soramam. Her konuşanı da dinleyemem. Zaten herkeste cep telefonu olduğu için son zamanlarda kontörlü telefon için gelen giden olmuyordu. Hatta kaldırmayı planlıyordum“ dedi. İfadesinin alınıp alınmadığını sorduğumuz dükkan sahibi, “Emniyetten ya da savcılıktan bu konuyla ilgili hiç gelen giden olmadı. İlk soruşturmada dükkanın isminin geçtiğini zaten söylemiştim” diye yanıtladı.

128'İ HALEN AKTİF GÖREVDE

Yapılan incelemelere göre şüpheli askerlerden 14’ü albay, 15’i yarbay, 45’i binbaşı, 27’si yüzbaşı. 17’si üsteğmen, 14’ü teğmen, 46’sı astsubay olmak özere 128’i halen aktif görevde bulunuyor. Şüphelilerden 2’sinin açığa alındığı 34’ünün ihraç edildiği, 4’ünün emekli, 2’sinin istifa etmiş olduğu, 9’unun ise başka kurumlara geçiş yaptığı, 22 şüphelinin ise darbe girişimi sonrası kapatılan askeri okul öğrencileri olduğu ortaya çıktı.

YENİ EYLEM YAPACAKLARDI

Soruşturma kapsamında FETÖ terör örgütünün 15 Temmuz darbe girişiminde de aslında çok az üyesini kullandığı da tespit edildi. Savcılık, terör örgütüne yönelik bilinen ByLock, Bank Asya hesabı, üst düzey yöneticilerle irtibat gibi kriterleri taşımayan diğer örgüt mensuplarının ikinci bir darbe girişiminde veya örgütsel başka faaliyetlerde kullanılmak üzere hazır olarak beklettiği yönünde değerlendirmelere de yer verdi.

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FETÖ Fetullah Gülen Üsküdar Kripto TSK

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
demek ki neymiş insanlara her istediklerini vermemek lazımmış
BYLOCK KULLANANLAR EN YETKİN VE ETKİN KİŞİLERDİ BENCE.ONLARA BİLE GEREĞİNİ YAPAMADILAR.
artik bende kendimden süpheleniyorum acaba bendemi Fetücüyüm ?
BU FETÖ VE NAMUSSUZLARIN, SATILMIŞLARIN BAŞI PENTAGON (MASONLAR) OLUNCA ŞEYTAN HALT İŞLEMİŞ. DÜNYA DA DALEVERA'NIN PLANLANDIĞI YER.
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