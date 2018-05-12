Kripto askerler kuruyemişçiden haberleşmişler!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ imamlarıyla ankesörlü telefondan irtibat kurdukları belirlenen şüphelilere yönelik iki ayrı operasyon yapıldı. İstanbul Sulh Ceza Hakimliğinin verdiği 211’i muvazzaf toplam 300 asker için gözaltı kararları doğrultusunda dün İstanbul merkezli 52 ilde operasyon yapıldı. 300 şüpheliden 186’sı gözaltına alındı.

Savcılığın yaptığı tespitlerde, FETÖ’nün TSK’da yapılanmasını ‘Mahrem Hizmetler’ diye isimlendirdiği ve gizliliğe azami derecede riayet edildiği yer aldı. Örgütün TSK’ya sızdırdığı kripto askerler ile bu askerlerden sorumlu sivil imamları arasındaki ilişkinin deşifre olmasını engellemek için farklı bir iletişim modelinin kullanıldığı belirtildi. Şüphelilerin, ByLock gibi programlardan uzak durdukları, ülke genelinde ByLock kullandığı tespit edilen asker sayısının, TSK’ya sızan FETÖ’cü sayısına göre çok az olduğuna dikkat çekildi.

4 BİN ANKESÖRLÜ HAT İNCELEMEDE



Vatan'da yer alan habere göre, sivil örgüt imamları ile FETÖ’cü askerlerin market, büfe gibi yerlerdeki ankesörlü telefonlar üzerinden tek yönlü aramalarla bağlantı kurdukları tespit edildi. Tek yönlü ve kısa süren aramalarda, yönetici konumundaki kişilerin kripto üyelere talimat verdikleri veya toplantıya çağırdıkları belirlendi. Bunlardan birinin de Üsküdar Bulgurlu Caddesi üzerinde bulunan ‘Gülüm Kuruyemiş’ isimli dükkan olduğu tespit edildi. Kuruyemişçideki telefondan 353 askerle irtibat kurulduğu ortaya çıktı. Bu kuruyemişçiden telefonla aranan askerlerin 128’inin 15 Temmuz darbe girişimine katıldıkları veya örgüt üyesi oldukları gerekçesiyle başka soruşturmalar kapsamında tutuklu oldukları belirlendi. 24’ünün itirafçı olduğu belirlenirken, 1’nin ölüm kaydı bulunduğu, geriye kalan 177 askerden 23’ü hakkında yakalama emri olduğu kaydedildi. Soruşturmada bu zamana kadar İstanbul genelinde 470, diğer illerde ise 3 bin 421 ankesörlü hattın incelemeye alındı.