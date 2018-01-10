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Kripto FETÖ'cüler olayında flaş gelişme! Burak Akın'dan sonra 4 muvazzaf subay daha teslim oldu

GÜNCEL HABERLERİ | 10.01.2018 16:48 | Son Güncelleme 27 dakika önce

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler'in koruma subayı Yüzbaşı Burak Akın'ın itirafçı olarak adli kontrol şartı ile serbest bırakılmasının ardından FETÖ'de çözülmeler başladı. Bu kapsamda Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda 2 yarbay ile Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda bir yarbay ve bir binbaşı itirafçı olmak isteyerek polise teslim oldu.

Kripto FETÖ'cüler olayında flaş gelişme! Burak Akın'dan sonra 4 muvazzaf subay daha teslim oldu

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Anahtar Kelimeler:
TSK FETÖ Burak Akın

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Ergenekonun savcısı TÜRKLÜĞÜ bölücülük sayan BOP eş başkanı Adaletten bahsediyor... fetoya her istediğini verdiğini pkk yı haburda alkışladığını pyd ye koridor açtığını barzani ile megri megri halay çektiğini hayırsever işadamı REZA ile ortak olup hırsızlık yaptığını itiraf ediyor.. nerdesin eyyy "ADALET" ama ALLAH ın adaletinden kaçamayacaksın!....
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