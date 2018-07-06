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Kriptolara dev operasyon! Yüzlerce kişi hakkında gözaltı kararı verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.07.2018 07:51 | Son Güncelleme

Fetullahçı Terör Örgütü bünyesindeki mahrem imamlarla ankesörlü telefonlar üzerinden irtibat kurdukları belirlenen 271 askere yönelik 48 ilde operasyon başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın gerçekleştirdiği operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin büyük bölümü muvazzaf askerler olduğu öğrenildi. Son dakika habere göre, şüpheliler arasında bir de emekli general ve bir bölümü muvazzaf 10 Albay bulunduğu belirtildi.

Kriptolara dev operasyon! Yüzlerce kişi hakkında gözaltı kararı verildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Can Tuncay'ın yönettiği operasyonda 271 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Sabah 05.00 sularında operasyon için düğmeye basan İstanbul Terörle Mücadele şube Müdürlüğü şüphelilere ait adreslerde hakimlik kararı ile arama ve gözaltı işlemi uyguladı. İstanbul merkezli 48 ilde aynı anda yapılan operasyon kapsamında şüphelilerin adreslerindeki dijital delillere el konuldu.

Şüphelilerin büyük bir bölümünün muazzaf askerler oldukları, hedef şahıslar arasında bir bölümü muvazzaf 10 Albay bulunduğu, bir şüphelinin ise emekli general olduğu öğrenildi.

İstanbul'un Anadolu yakasında ki dört ayrı ankesörlü teklefon üzerinden FETÖ mahrem imamlarıyla irtibat kurdukları belirlenen şüpheliler, Vatan Caddesi'ndeki Emniyet Müdürlüğü'nde sorguya alındı. Ankesör telefonların bulunduğu İşyerlerinin ikisinin Mimar Sinan Mahallesi'ndeki büfe, ikisinin ise Burgurlu ile Ünalan'daki kuruyemişçi olduğu öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından daha önce aynı soruşturma kapsamında üç ayrı dalga operasyon düzenlenmiş çok sayıda şüpheli tutuklanmıştı Soruşturma dosyasında çok sayıda itirafçı ifadesi de bulunuyor. (Sabah)

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