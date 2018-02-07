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Kritik bölge teröristlerden temizlendi

GÜNCEL HABERLERİ | 07.02.2018 16:49 | Son Güncelleme

Afrin Harekatı'nın 19. gününde Şeyh Huruz Köyü teröristlerden temizlendi.

Bölgedeki AA muhabirinin bildirdiğine göre, TSK ve ÖSO, Afrin'in kuzeyindeki Bülbül beldesine bağlı Şeyh Huruz köyü ve alt yerleşimlerini terör örgütü PYD/PKK'dan aldı. İsimleri aşağı Şeyh Huruz, Orta Şeyh Huruz ve Yukarı Şeyh Huruz olarak geçen yerleşimlerin yanı sıra Havuz Tepesi de terörden arındırıldı.

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TSK ve operasyonlara destek veren ÖSO güçleri, harekatın başından bu yana PYD/PKK işgalindeki Afrin'in 5 beldesinde 1'i belde merkezi, 24'ü köy, 3'ü köy altı yerleşim ve 12'si stratejik dağ veya tepe olmak üzere 40 noktayı örgütten kurtarmış oldu. Terör örgütlerinden temizlenen bu yerleşim birimleri ve stratejik noktalar şöyle:

"Bülbül beldesi merkezinin yanı sıra Şengal, Zehran, Bali Köy, Kurni, Hay Oğlu, Heftar, Ursa, Bak Ubasi, Ali Kar ve Şeyh Huruz köyleri, Huruz Dağı, Darmık Dağı, Kurni Dağı, Havuz Tepesi ile Kürdo, Şeyh Huruz köyüne bağlı iki köy altı yerleşim, Racu beldesinde Ayn Batman Dağı, Edamanli, Ali Bekki, Bilal Köy, Ömer Uşağı, Mamel Uşağı, Süleyman Halil, Sati Şaği, Alkana ve Kırmızı köyleri, 915. Tepe, 740. Tepe ile 1027. Tepe, Şeyh Hadid beldesinde Şeyh Hadid Tepesi, Kara Mitlak köyü ve Hac Bilal köyü, Cinderes beldesinde Hammam köyü ile Mersides Tepesi'ni, Şeran beldesinde Burseya Dağı, Kastel Cündo ve Dikmetaş köyleri ile Sergaya Tepesi."

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Anahtar Kelimeler:
Afrin terör

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Okuyucu Yorumları 11 yorum
helal olsun yiğitlere durmak yok yola devam
allah askerlerimize güç kuvvet versin insallah
Çok sukur
Mehmetciğimiz gerçek barışı ve huzuru oraya götürüyor. Onlara, komutanlarımıza ve cumhurbaşkanımıza allah güç kuvvet versin.
iyi de bu mantıklı bir şey değil.temizlendiği söylenen yerlerde güvenliği kim sağlayacak peki?Türk askeri kalkıp o dağ tepe veya köylerde kalacak değil ki.aynı şekilde başıbozuk öso da orada barınamaz.asker temizledik diye alanı boşalttığında pkk yine o bölgelere yerleşir.ve afrine hareket eden askerleri arkadan da sarmış olur.bu iş öyle bir kaç bin asker ve öso ile yapılacak iş değil.bölgede yoğun kürt nüfus var göç ile gelenler var bunlar içinden pkk destekçisi çok çıkar kürtleri topluca o bölgeden sürmezseniz boşuna iş yapmış olursunuz
@enteresan_adam eee asker kalamaz. Öso da başı bozuk barınamaz.. En iyisi Sana Bıraksınlar Sen Bekle O tepeleri köyleri O Zaman....
ELİNİZE , YÜREĞİNİZE SAĞLIK MEHMETLERİM. ALLAH SİZİ KORUSUN, MUZAFFER EYLESİN.
kimsenin etLisinde sütLüsünde gözümüz yok cok şükür.. rabbim ordumuza zevaL vermesin...
Garibanın çocuğu ölüyor orda bizim başka ülkenin toprağında ne işimiz var Allah aşkına biri bana anlatsın bizim barbar Öso çeteleriyle ne işimiz var..
Çok dikatli az kayıpla yavaş yavaş hepsi nin canını almanız dileği ile yiğitler bu adamlar hitlerin yapmadığı siperleri tanksavar ları boşuna almamış boşuna destek almıyorlar bu örgüt dağılana tehtit bertaraf edilene kadar yeri gelir hep beraber girer vatanımızın geleceğimizi güvence altına almak için seve seve can vermeye varım...
Özellikle türkiyede pkk - pyd yi destekleyenlerde biran önce temizlenmeli.
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