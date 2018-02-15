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Kritik görüşme sonrası ABD'den ilk açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.02.2018 20:10 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’ı kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleşen kritik kabul saat 19.41’de başladı. Yaklaşık 3 saat 15 dakika süren görüşme sona erdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere Türkiye'de bulunan ABD Dışışleri Bakanı Rex Tillerson'ı kabul etti.

Beştepe’de bu akşam gerçekleşen kabulde, başta Suriye ve Irak olmak üzere bölgesel gelişmeler, terörle mücadele meselesi ve ikili ilişkiler ele alındı.

Görüşmede Türkiye’nin tüm bu konulardaki önceliklerinin ve beklentilerinin ABD Dışişleri Bakanı Tillerson’a açık bir şekilde iletilmiş olduğu kaydedildi.

Görüşmede FETÖ ve Halk Bankası davasının da masaya yatırıldığı kaydedildi. Tillerson'un ziyaret öncesi "ABD hiçbir zaman YPG'ye ağır silah vermedi" şeklinde yaptığı açıklamanın da ayrıntılı şekilde konuşulduğu belirtildi.

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, yarın ise Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşecek.

ABD'DEN İLK AÇIKLAMA

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Erdoğan-Tillerson görüşmesine ilişkin, "Tillerson-Erdoğan görüşmesi yeni bitti. Detayları daha sonra sizlerle paylaşacağız" açıklamasında bulundu.

Görüşmeyle ilgili Cumhurbaşkanlığı kaynaklarının ise "olumlu ve verimli" ifadesini kullandığı belirtiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
erdoğan Tillerson

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Okuyucu Yorumları 35 yorum
ABD kuyruğu sıkışmış Kedi gibi.. birkaçgün önce "itlerini kurtarmak için heryolu deneyecekler ama , İtlerinin hayatını kurtarmak için kendi hayatlarını tehlikeye atacaklarını zannetmem" demiştim Bugün"PYD İle PKK YPG yi savaştıralım"demişreziller kötü olan kazansın hesabı Savaştıracaklarından deil O "savaşın(!)"sonunda Hepsini Birleştireceklerdi..
Sen en iyisi makarnayi az tüket, amerikanin kuyruğu sıkışmaz kolay kolay, hele turkiye gibi bir ülke hiç sıkıştiramaz.
@palermo544 mesele memleket meselesi ama sen bunu idrak edemiyorsunki halen makarnaya takmışsın. uyan müdür uyan alooo
@gercek_2018 bence sende çok fazla çak noris filmi seretmişsin, o rambonunda boyu bir yetmişten fazla değil, amerikanın içi kof herkes anladı bi sen anlamamışsın
gene bizimkileri Kandıracaklar gibi görünüyor,ama ben bunun görüntü oldugunu iyi biliyorum,bizimkiler gercekten bizim mi acaba, yoksa sadece bağırarak,ABD de buna göz yumarak, onları bizim gibi görünmelerine izin verdiği ne dair benim ciddi şüphelerim var
@palermo544 İnşaallah gene aldatıldık diye , başlamayız söze
@palermo544 senin gibi vatan hainlerini amerikan ozentilerini bu ulkeden yok etmedigimiz surece isimiz zor.
@gunay.mutlu16 kesinlikle aynen düşündüğün gibi zaten görüşülen konuların balığından belli sadece bu aralar rüzgarlar biraz ters esiyor hepsi bu fetö ve iranlı hayırsever ellerinde hayırseveri öttürmeye başlayınca bunlarda madem öyle bizde sizin conilerinizin eniklerini vururuz dediler olayın ana teması bu vatan millet edebiyatları yok bilmem kaç kilometre suriye sınırım yok teröristlerden temizleyeceğim filan masallarını geçelim
Hâlâ askerlerimizin gerçek katilleri ile el sıkışıyor sun tayyip bey.İçimiz dışımızda bir olmalı sevmiyorsan açikca belli ediceksin politikacilik ikiyüzlülük ile eşdeğerdir ama yapacaksın
iyi de bizim dışişleri bakanı yok mu koca Cumhurbaşkanı muhatap oluyor bu adamla. sonra biz şöyleyiz biz böyleyiz neyse sinirleniyorum
Amerika çocukmu kandırmaya çalışıyor.Amerikanın bu teklifine kargalar bile güler.Amerika bu teröristleri (YPG-PKK) madem bu kadar seviyor alsın Amerikaya götürsün.
yüz ifadesi herşeyi anlatıyor...
ABD yüz adım atar 40 adım geriler karşı taraf kazandığını sanır.Bu roma ordu taktiği yüzyıllardır tıkır tıkır işliyor. Yakında ABD ye medyanın övgülerini görürseniz şsşırmayın.Bizim sazanlar hemen atlayacaktır.Bekleyin!
yazıklar olsun şunlarla görüştüğünüze
Maalesef biz bir Libya kadar olamıyoruz adama bugün su bile vermediler kimi kandırıyorsunuz bu ülkeyi ne hale getirdiğiniz belli
15 temmuzda tweterda organize olup markete makarna atm ye para çekme kuyruğuna girenler NATL?&[?[??,p??X\?,^qg?H\??^YH?\?XX?H^[܈?U? MH[[]^?H?,p??X[?,[??[??,[\?,[?,HXqg?,^[܈?\?g?,\?,[?Hܙ^]HZ[]HYYX^q,H?۝\??Y[Y^Y[?\?Y??\?Y\?p????^?H M? ?H\?[1,Z? MH[[]^??HX\1,^\?H?XY1,H1g?X[?H0???^Yx?&^ZH?U??&[?[?0??^??\?[?H?]\?[Y[Y[?[??[??,[\?,[?,HXqg?,^[܈X\X?[Z?\?HZ?1g?^H0???Z[][?[?q'?\?\?^[H?\?,qg?,Z??X^X[??H?Y\??^\?HZ[HX\??[?[ܝ\?\??H]Z[Y?]H?\?XZ? L q,[1,Z??ڙ[\?H0????H?]H0???^YH0??^q,\?0??^q,\??\?^[܈?\???[??[^[ܜ?[
amerıkan oyunları işte devletımızın aklı basında yemez bu yolları hadı baska kapıya....
15 temmuzda tweterda organize olup markete makarna atm ye para çekme kuyruğuna girenler NATL?&[?[??,p??X\?,^qg?H\??^YH?\?XX?H^[܈?U? MH[[]^?H?,p??X[?,[??[??,[\?,[?,HXqg?,^[܈?\?g?,\?,[?Hܙ^]HZ[]HYYX^q,H?۝\??Y[Y^Y[?\?Y??\?Y\?p????^?H M? ?H\?[1,Z? MH[[]^??HX\1,^\?H?XY1,H1g?X[?H0???^Yx?&^ZH?U( ??V? :v??v?6??RvWF?&V?V?V???6?
@maxpyn_2016 nanasi dabasi belli olmayan haın
15 temmuzda tweterda organize olup markete makarna atm ye para çekme kuyruğuna girenler NATL?&[?[??,p??X\?,^qg?H\??^YH?\?XX?H^[܈?U? MH[[]^?H?,p??X[?,[??[??,[\?,[?,HXqg?,^[܈?\?g?,\?,[?Hܙ^]HZ[]HYYX^q,H?۝\??Y[Y^Y[?\?Y??\?Y\?p????^?H M? ?H\?[1,Z? MH[[]^??HX\1,^\?H?XY1,H1g?X[?H0???^Yx?&^ZH?U??&[?[?0??^??\?[?H?]\?[Y[Y[?[??[??,[\?,[?,HXqg?,^[܈X\X?[Z?\?HZ?1g?^H0???Z[][?[?q'?\?\?^[H?\?,qg?,Z??X^X[??H?Y\??^\?HZ[HX\??[?[ܝ\?\??H]Z[Y?]H?\?XZ? L q,[1,Z??ڙ[\?H0????H?]H0???^YH0??^q,\?0??^q,\??\?^[܈?\???[??[^[?
reis ne konuştunuz türk halkına bir açıkla ama doğru olmak kaydıyla
bakın deyim size ne konustular amerikalı kendi ülkesine gider açıklama yapar reiz.de derki hayır biz öyle konusmadık yalan söylürlar der amerika yazılı açıklama yapar bizimkiler hayır gerçegi yansıtmıyor der ve en sonundada bizi kandırdılar der ve sayfada kapanır :))
Bence amerikalılar o bölgede İsrail de olacak artık her türlü bilgiyi istihbaratı vereceksiniz önünü açacaksınız biz de desteğimizi şimdilik çekiyoruz diyecekler.
önemli açiklama nerde!!!! mynet iyice kaliten dustu
Hani ortadoğu projesi varya BOP bizim biz o projenin eşbaşkanlarından biriyiz!!! Bunu ben demedim eşbaşkan dedi. ABD projelerini günlük yapmıyor malesef ve pyd ypg pkk işid ve ne yazık ki öso ! bunlrın hepsi BOP projesinde yeri olan öğeler ve bunu eşbaşkan bilmiyormuyduda eşbaşkan oldu??? eeee şimdi suriyeyi bölecekler ve yakında Türkiye bunu ben demiyorum BOP projesi haritası diyor. ABD o bölgeye gelene kadar nerdeydi aklınız??? o yüzden insan inanmakta zorlanıyor altından birşey çıkacak diye. Allah mehmetçiğe yardım etsin ülkemizi korusun ve abd ile devam ettikçe hepsi BOP !!!!
BÜYÜK TÜRK MİLLETİ HER ŞEYİ İZLİYOR ANALİZ EDİYOR EĞER OPERASYON BU SAATTEN SONRA DURACAK OLURSA BU ÇOK CİDDİ ŞÜPHELERE SEBEB OLUR AFRİNE MÜNBİÇE FIRATIN DOGUSUNA HER YERE OPERASYON YAPILIP KÜRT DEVLETİ PROJESİ ÇÖKERTİLMELİ YOKEDİLMELİDİR ANİ BİR U DÖNÜŞÜ OPERASYONDAN ÇARK ETMEK SANDIKTA ÇOK BÜYÜK OY KAYBINA SEBEB OLUR
AMERİKA İLE PAZARLIK YAPILIRDA KÜRT DEVLETİ PROJESİ HAYATA GEÇİRİLİRSE VE BUNU BÜYÜK TÜRK MİLLETİ ANLARSA 2019 da AKP VE ERDOĞAN SANDIĞA GÖMÜLÜR ÇOK BÜYÜK SİYASİ BEDEL ÖDER BÜYÜK TÜRK MİLLETİ HER ŞEYİN FARKINDA HERKES ADIMLARINI ONA GÖRE ATSIN HESAPLARINI ONA GÖRE YAPSIN
BU SAATTEN SONRA SİYASİ İRADE ASKERİ OPERASYONU DURDURACAK OLURSA BUNU HALKA ANLATAMAZ MİLLETTE DERİN ŞÜPHELER UYANDIRIR SİYASİ İRADEYİ SORGULAMAYA BAŞLAR BENDEN SÖYLEMESİ BİR DOST
Dunyann guzu onunde suriyede dikilen kanin üzerinde pazarlıklar yapılyor ya Kısacası insalık bitmiş Demeki dünyanın sonu yakındır.
beraber abd askerleri icin dua etmislerdir. gariban turk askeribe dua edecek degillerya.
Kim aldanacak belli mi? ABD getirdiklerini götürmez ise bu görüşme havanda su dövme ve ülkemize talimat verme görüşmesidir. Hoca efendilerinin! sağlığı görüşülecek değil herhalde. Yarın Kalın inceden bir açıklama yapar.
BU SAATTEN SONRA HÜKÜMETİ AŞAR BU OPERASYONU DURDURMAK SONUNA KADAR GİTMEK ZORUNDA GERİ VİTES YAPARLARSA BUNU MİLLETE ANLATAMAZLAR ÇOK BÜYÜK SIKINTI OLUR
HÜKÜMET ! SONUNA KADAR GİTMELİ KÜRT DEVLETİ BELASINI DEF ETMELİ OPERASYON ŞİMDİ SONLANIRSA 2019 SEÇİMLERİNDE AKP VE ERDOĞAN BÜYÜK HEZİMET YENİLGİ ALIR FATURASI ÇOK AĞIR OLUR
abd bizi suriyeden cikarmak icin her yolu deniyor. oyuna gelmeyelim. abd bizans oyunlari yapmaya calisiyor. adamlar iki yüzlü degil tam anlamiyla on yüzlü. baş koydugumuz yoldan dönersek gök girsin kizil ciksin.
“olumlu ve verimli” bu kadar klişe bir kelime yok çok aydınlatıcı oldu
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