Kritik görüşme sonrası ABD'den ilk açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere Türkiye'de bulunan ABD Dışışleri Bakanı Rex Tillerson'ı kabul etti.

Beştepe’de bu akşam gerçekleşen kabulde, başta Suriye ve Irak olmak üzere bölgesel gelişmeler, terörle mücadele meselesi ve ikili ilişkiler ele alındı.

Görüşmede Türkiye’nin tüm bu konulardaki önceliklerinin ve beklentilerinin ABD Dışişleri Bakanı Tillerson’a açık bir şekilde iletilmiş olduğu kaydedildi.

Görüşmede FETÖ ve Halk Bankası davasının da masaya yatırıldığı kaydedildi. Tillerson'un ziyaret öncesi "ABD hiçbir zaman YPG'ye ağır silah vermedi" şeklinde yaptığı açıklamanın da ayrıntılı şekilde konuşulduğu belirtildi.

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, yarın ise Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşecek.

ABD'DEN İLK AÇIKLAMA

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Erdoğan-Tillerson görüşmesine ilişkin, "Tillerson-Erdoğan görüşmesi yeni bitti. Detayları daha sonra sizlerle paylaşacağız" açıklamasında bulundu.

Görüşmeyle ilgili Cumhurbaşkanlığı kaynaklarının ise "olumlu ve verimli" ifadesini kullandığı belirtiliyor.