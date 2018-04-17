Kritik MGK toplantısı sona erdi! OHAL yeniden uzuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde toplanan ve 1 saat 45 dakika süren toplantı sonrasında yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Bildiride, MGK toplantısında, ülkenin iç ve dış güvenliğiyle uluslararası güvenlik ortamını etkileyen siyasi ve askeri gelişmelerin ele alındığı belirtildi. Bu kapsamda, Suriye'de kimyasal ve konvansiyonel saldırıların sebep olduğu katliamların tekrarını önlemek ve sorumluların hesap vermesini sağlamak için uluslararası toplumun birlikte hareket etmesinin hayati önem taşıdığı ifade edildi.
Suriye topraklarının terörden arındırılması ve toprak bütünlüğünün muhafazası amacıyla, Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) icra edilen harekatlara müttefiklerin desteğinin beklenildiği vurgulanarak, Suriye'deki ihtilafa kalıcı siyasi çözüm bulunması noktasında kararlılığın aynen devam ettiği belirtildi.
'OHAL'İN UZATILMASI KARARLAŞTIRLMIŞTIR'
Ülkenin ve bölgenin güvenlik önceliklerinin, Türkiye'nin Suriye topraklarında üslenen terör örgütleriyle mücadelesini kesintisiz sürdürmesini zorunlu kıldığı vurgulanan bildiride, terörün her türüne karşı kararlı ve tutarlı bir mücadele yürütüleceği kaydedildi.
Bildiride, şu ifadelere yer verildi:
"Proje terör örgütleri FETÖ/PDY, PKK/PYD-YPG ve DEAŞ başta olmak üzere tüm terör örgütleriyle yapılan mücadele kapsamında yurt bütününde uygulanan olağanüstü hal değerlendirilmiş, demokrasimizin, hukuk devleti ilkesinin ve vatandaşlarımızın hak ve özgürlüklerinin korunmasına yönelik tedbirlerin devamlılığını sağlamak üzere hükümete, olağanüstü halin uzatılması tavsiyesinde bulunulması kararlaştırılmıştır."
7'İNCİ KEZ UZATILACAK
15 Temmuz darbe girişiminin ardından 20 Temmuz 2016'da ilan edilen OHAL, en son 18 Ocak'ta uzatılmıştı. OHAL'in süresi 19 Nisan'da sona eriyor. Bir kez daha uzztılan OHAL, 7'nci kez 3 aylık uzatılmış olacak. 15 Temmuz'un ikinci yıldönümüne de OHAL ile girilmiş olacak.
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