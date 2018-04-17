HABER

Kritik MGK toplantısı sona erdi! OHAL yeniden uzuyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2018 17:39 | Son Güncelleme

Son dakika haberi! Kritik MGK toplantısı sona erdi! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Milli Güvenlik Kurulu’nda, hükümete OHAL’in uzatılması tavsiyesinde bulunulmasına karar verildi.

Kritik MGK toplantısı sona erdi! OHAL yeniden uzuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde toplanan ve 1 saat 45 dakika süren toplantı sonrasında yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Bildiride, MGK toplantısında, ülkenin iç ve dış güvenliğiyle uluslararası güvenlik ortamını etkileyen siyasi ve askeri gelişmelerin ele alındığı belirtildi. Bu kapsamda, Suriye'de kimyasal ve konvansiyonel saldırıların sebep olduğu katliamların tekrarını önlemek ve sorumluların hesap vermesini sağlamak için uluslararası toplumun birlikte hareket etmesinin hayati önem taşıdığı ifade edildi.

Suriye topraklarının terörden arındırılması ve toprak bütünlüğünün muhafazası amacıyla, Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) icra edilen harekatlara müttefiklerin desteğinin beklenildiği vurgulanarak, Suriye'deki ihtilafa kalıcı siyasi çözüm bulunması noktasında kararlılığın aynen devam ettiği belirtildi.

'OHAL'İN UZATILMASI KARARLAŞTIRLMIŞTIR'

Ülkenin ve bölgenin güvenlik önceliklerinin, Türkiye'nin Suriye topraklarında üslenen terör örgütleriyle mücadelesini kesintisiz sürdürmesini zorunlu kıldığı vurgulanan bildiride, terörün her türüne karşı kararlı ve tutarlı bir mücadele yürütüleceği kaydedildi.

Bildiride, şu ifadelere yer verildi:

"Proje terör örgütleri FETÖ/PDY, PKK/PYD-YPG ve DEAŞ başta olmak üzere tüm terör örgütleriyle yapılan mücadele kapsamında yurt bütününde uygulanan olağanüstü hal değerlendirilmiş, demokrasimizin, hukuk devleti ilkesinin ve vatandaşlarımızın hak ve özgürlüklerinin korunmasına yönelik tedbirlerin devamlılığını sağlamak üzere hükümete, olağanüstü halin uzatılması tavsiyesinde bulunulması kararlaştırılmıştır."

7'İNCİ KEZ UZATILACAK

15 Temmuz darbe girişiminin ardından 20 Temmuz 2016'da ilan edilen OHAL, en son 18 Ocak'ta uzatılmıştı. OHAL'in süresi 19 Nisan'da sona eriyor. Bir kez daha uzztılan OHAL, 7'nci kez 3 aylık uzatılmış olacak. 15 Temmuz'un ikinci yıldönümüne de OHAL ile girilmiş olacak.

Ülke karıştı! Ortalık savaş alanına döndüÜlke karıştı! Ortalık savaş alanına döndü
Muharrem İnce isyan etti: CHP varsa aksaklık olurMuharrem İnce isyan etti: CHP varsa aksaklık olur
Hükümet Sözcüsü Bozdağ'dan flaş açıklamalarHükümet Sözcüsü Bozdağ'dan flaş açıklamalar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
MGK Gölyaka Kardüz Yaylası OHAL ohal uzadı mı

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Erken seçim çağrısının ardından Erdoğan'dan flaş hamle

Son dakika! Erken seçim çağrısının ardından Erdoğan'dan flaş hamle

Ünlü sunucu Chloe Madeley yatak sırlarını paylaştı

Ünlü sunucu Chloe Madeley yatak sırlarını paylaştı

Nazlı Çelik reytinglerde dibi gördü

Nazlı Çelik reytinglerde dibi gördü

Şok iddia! 'İYİ Parti 26 Ağustos'taki seçime giremez'

Şok iddia! 'İYİ Parti 26 Ağustos'taki seçime giremez'

Son anketler ne diyor! Bugün erken seçim olsa...

Son anketler ne diyor! Bugün erken seçim olsa...

Macron'dan skandal Türkiye açıklaması: İstemiyorum

Macron'dan skandal Türkiye açıklaması: İstemiyorum

İlginizi Çekebilir

Son anketler ne diyor! Bugün erken seçim olsa...

Son anketler ne diyor! Bugün erken seçim olsa...

AK Partili isimden flaş 'bedelli askerlik' açıklaması

AK Partili isimden flaş 'bedelli askerlik' açıklaması

Çok konuşulacak araştırma! Türkiye'de her 4 kişiden 3'ü ...

Çok konuşulacak araştırma! Türkiye'de her 4 kişiden 3'ü ...

Son dakika! TIR ile minibüs çarpıştı! Vali ve kaymakamların eşleri yaralandı

Son dakika! TIR ile minibüs çarpıştı! Vali ve kaymakamların eşleri yaralandı

Ezidi komutan resti çekti: Türkiye'ye karşı savaşmayız

Ezidi komutan resti çekti: Türkiye'ye karşı savaşmayız

Okuyucu Yorumları 30 yorum
demek kı daha çökemedıklerı yerler var
ben size ne diyim artık sizleri ALLAH a havale ettim bunun öbür tarafı var inanıyosanız
hani ohal kalkacaktı ... hani işsizlik bitecekti .. hani ekonomi uçacaktı .. hani uçak yapacaktık ... hani terör bitecekti
Şaşırmadık
kısaca reis ohali uzatma kararı aldı deyin bitsin ne tavsiyesi....
OHAL kalktı baskılar bitti . Artık köyümde özgürce yaşıyorum.. Herkes konuşur, AK parti yapar.. bir AKP yalanı..
himm simdi tayyip erdogan baskanliginda toplanan mgk yine tayyip erdoganin baskani oldugu hukumete tavsiyede bulunmus vayyyyy yav bukadar zorlamayin tek hucrelilerin beyni hepten yanacak
fransadada ohal var beyler
demekki neymiş 1 kişi yi bala getirmiyecen kendini şaşırırmış OHA olsun size
en fazla seçimlere kadar uzatabilirsiniz sonrasında bu halk size güvenerek nasıl ki tek başına iktidar etti ise sizi koalisyona mahkum etmesini de bilir.
bak, allahın hakkı 7 (yedi)'dir, daha fazla uzatmazsınız herhalde.
Ohalle bile idare edemiyorlar ülkeyi.
chp liler ile pkk lı ler neden kuduruyor?
Ben anlamıyorum ya kimsedende ses yok memlekette herkes sus pus kimsede bi durun kardeşim demiyor
seçime kadar ohal ile devam. ohal sayesinde şaibeli seçim çalışmaları ohal ile rakiplerin mitinglerini engelleme ohal ile seçim sandıklarını şaibeli taşıma ohal kapsamında her türlü hileli bir seçim olur . başkan seçilir. Bir daha ohali uzatmaya gerek yoktur çünkü başkan ohal döneminden bile on kat daha fazla denetimsiz yetkiye sahiptir.
şaşırdık mı? hayırrrr:)
bugün 2 akpartili arkadasım tayyibe oy vermeyeceklerini beyan ettiler. Artık fazlasıyla saçmaladığını söylediler. Hadi hayırlısı, nice koyunların uyanması dileğiyle.
hainler doluşmuş yine mgk dan dahamı iyi bilecekşiniz ?
Milletten ses yooooooooooooooook seda yok istedikleri gibi kesip biçiyorlar koyun topluluğu nasıl olsa
Allahım ohalin kime ne zararı var ben onu anlamıyorum muhalefet olsunda başka bişey değil bu insanları anlamıyorum çıksın biri desin bana şu zararı var ya ayıp be bu kadarda ucuz siyaset yapmayın lütfen ya
olası seçimde kaybedip direk fetöcülükten içeri tıkılıp yargılanmaktan korkan tayyibin son çırpınşları herşeyi makamdan indikten sonra kendimi nasıl kurtarır yırtarımın derdinde gerçi bu o kadar yüzsüzki yine ağlar sızlar bukelamun gibi adam chp yalvarır ben kurtarın diye
yeter artık yaa
Sıradan bir haber. Ülke alıştı sayenizde OHAL’e.
o hal’de ne diyoruz danss :)
babanız çiftliği oldu bu ülke millette oyuncagınız oldu uzat tayib baba uzat senin hakim ve savcıların da ohal deyiz diye milleti dinlemeden tutuklayıp atsın içeri içerde millet üst üste yatsn suçsuz günahsız yüzlerce insan var ohalleri uzattıkca ülkede ki kolluk güçleri insanlara nasıl davranıyor birazda bunları denetle dosya okumayam savcıları hakimleri hiç bir bilgi sahibi olmadan insanlara ceza verenleri denetleyin önce
Peki bu kurul neye dayanarak tavsiye de bulunuyor? Ohal'in sebebi kötüye giden ekonomi değildir herhalde.
bence vatandaşa yönelik bir kısıtlama olmadığı sürece ohal devam etmeli hi olmazsa saldırılar yapılmadan yakalanıyor çok şükür ohal başladı başlayalı patlama saldırı vs yok yani baştan yakalanıyor
uzatın uzatın 2023 yılana kadar uzatın ....
Sağlık çalışanlarına verilecek itibari hizmet yılı ne olacak rafa mı kaldırılacak
daha cok uzarrr
Diğer Haberler
Erdoğan'ın başına gelen görünmez kaza

Erdoğan'ın başına gelen görünmez kaza

İYİ Parti erken seçime girebilir mi? İşte kanun maddeleri ve partiden en net açıklama

İYİ Parti erken seçime girebilir mi? İşte kanun maddeleri ve partiden en net açıklama

Son dakika! AB Komisyonu ilerleme raporunu açıkladı

Son dakika! AB Komisyonu ilerleme raporunu açıkladı

6. Geleneksel 23 Nisan Çocuk Şenlikleri başladı

6. Geleneksel 23 Nisan Çocuk Şenlikleri başladı

23 Nisan coşkusu şimdiden başladı!

23 Nisan coşkusu şimdiden başladı!

23 Nisan Festivali’ne gelen Kırgizistanlı çocuklar çiçeklerle karşılandı

23 Nisan Festivali’ne gelen Kırgizistanlı çocuklar çiçeklerle karşılandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.