Kritik MGK toplantısı sona erdi! OHAL yeniden uzuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde toplanan ve 1 saat 45 dakika süren toplantı sonrasında yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Bildiride, MGK toplantısında, ülkenin iç ve dış güvenliğiyle uluslararası güvenlik ortamını etkileyen siyasi ve askeri gelişmelerin ele alındığı belirtildi. Bu kapsamda, Suriye'de kimyasal ve konvansiyonel saldırıların sebep olduğu katliamların tekrarını önlemek ve sorumluların hesap vermesini sağlamak için uluslararası toplumun birlikte hareket etmesinin hayati önem taşıdığı ifade edildi.

Suriye topraklarının terörden arındırılması ve toprak bütünlüğünün muhafazası amacıyla, Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) icra edilen harekatlara müttefiklerin desteğinin beklenildiği vurgulanarak, Suriye'deki ihtilafa kalıcı siyasi çözüm bulunması noktasında kararlılığın aynen devam ettiği belirtildi.

'OHAL'İN UZATILMASI KARARLAŞTIRLMIŞTIR'



Ülkenin ve bölgenin güvenlik önceliklerinin, Türkiye'nin Suriye topraklarında üslenen terör örgütleriyle mücadelesini kesintisiz sürdürmesini zorunlu kıldığı vurgulanan bildiride, terörün her türüne karşı kararlı ve tutarlı bir mücadele yürütüleceği kaydedildi.