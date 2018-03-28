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MGK sonrası Türkiye'den tüm dünyaya net mesaj

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.03.2018 19:16 | Son Güncelleme

Külliye'deki kritik MGK sona erdi. Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısının ardından yayımlanan bildiride, "Menbiç'teki teröristlerin bir an önce bölgeden uzaklaştırılması gerektiği, aksi taktirde Türkiye'nin diğer bölgelerde olduğu gibi burada da bizzat inisiyatif kullanmaktan çekinmeyeceği belirtilmiştir." ifadelerine yer verildi.

MGK sonrası Türkiye'den tüm dünyaya net mesaj

MGK toplantısı sonrasında yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“1. Ülkemizin asayiş ve güvenliğini etkileyen iç ve dış gelişmeler ile Türkiye’yi yakından ilgilendiren uluslararası konular gözden geçirilmiş; terörle mücadele tüm boyutlarıyla ele alınmıştır. Bu bağlamda; PKK/PYD-YPG, DEAŞ, FETÖ/PDY gibi proje terör örgütlerinin eylemleri başta olmak üzere, millî güvenliğimizi hedef alan her türlü tehdide karşı hukuk çerçevesinde alınan ve kurulumuzca önerilen tedbirler gözden geçirilmiş; terörün sonlandırılması için yurt içinde olduğu gibi, yurt dışında da aynı azim ve kararlılıkla sürdürülen mücadele kapsamlı şekilde değerlendirilmiştir. Türkiye’nin yurt dışı operasyonları karşısında, aldığı tüm desteğe rağmen tutunamayan terör örgütünün, yeniden ülke içinde eylemlere yönelme ihtimaline karşı gerekli tüm tedbirlerin titizlikle uygulanması hususundaki kararlılık teyit edilmiştir.

  1. Ülkemize yönelik saldırılar gerçekleştiren teröristleri etkisiz hâle getirmek, Türkiye’nin hudut güvenliğini sağlamak, bölgesel ve küresel barışa katkıda bulunmak, yerlerinden edilmiş Suriyelilerin yurtlarına geri dönüşlerini temin etmek ve Suriye’nin toprak bütünlüğünün korunmasına yardımcı olmak amacıyla gerçekleştirilen ‘Zeytin Dalı Harekâtı’ hakkında Kurul’a bilgi sunulmuştur.

  • Türk Silahlı Kuvvetleri ile Kürt, Arap ve Türkmenlerden müteşekkil Özgür Suriye Ordusu’nun birlikte yürüttüğü Zeytin Dalı Harekâtı neticesinde, terör örgütlerinin baskı ve zulmünden kurtarılan Suriyelilerin harekâta gönülden destek vermesinin üzerinde önemle durulmuştur. Türkiye’de misafir edilen ve bölgenin asli sahipleri olan yüz binlerce Suriyelinin geri döndükleri yerlerde güven, huzur ve refah içinde yaşayabilmeleri için gereken tedbirlerin hayata geçirilmesi konusundaki çalışmalar değerlendirilmiştir. İşgal ettiği diğer yerlerde olduğu gibi Afrin’de de, çocuk yaştakileri silahlandıran,
    masum sivilleri canlı kalkan olarak kullanan, etnik temizlik dâhil her türlü insanlık suçunu işleyen bölücü terör örgütünün, DEAŞ ile iş birliği içinde olduğunun uluslararası kamuoyuna bir kez daha hatırlatılmasında fayda mülahaza edilmiştir. Münbiç’teki teröristlerin bir an önce bölgeden uzaklaştırılması gerektiği, aksi takdirde Türkiye’nin, diğer bölgelerde olduğu gibi burada da bizzat inisiyatif kullanmaktan çekinmeyeceği belirtilmiştir. Fırat’ın doğusundaki Suriye topraklarında yuvalanan teröristlerle ilgili de aynı kararlılık içinde olduğumuz vurgulanmıştır. Suriye’nin yanı sıra, Sincar ve Kandil başta olmak üzere, Irak’ın çeşitli yerlerinde de ülkemize saldırmak üzere yerleşen bölücü terör örgütünün bölgedeki faaliyetlerinin, öncelikle ırak devleti tarafından önlenmesinin beklendiği, bunun mümkün olmaması hâlinde ise bizzat Türkiye tarafından engelleneceği ifade edilmiştir.

  • Dönem içerisinde bazı ülkelere yapılan ziyaretler ve münferit görüşmeler ile diğer dış siyasi gelişmeler hakkında Kurul’a bilgi arz edilmiş, izlenebilecek stratejiler konusunda değerlendirmelerde bulunulmuştur.

  • Kıbrıs, Doğu Akdeniz ve Ege Denizi’ndeki gelişmeler hakkında genel bir değerlendirme yapılmış; bilhassa Yunanistan’ın iyi komşuluğa aykırı tutum ve davranışlarının tarafımızdan hassasiyetle takip edildiği ifade edilmiş, Türkiye’nin hak ve menfaatlerinden asla taviz verilmeyeceği karar altına alınmıştır.”
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    Anahtar Kelimeler:
    MGK Güvenlik toplantı

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    Okuyucu Yorumları 10 yorum
    sok sok bizi iyice batakliga sok 16 yildir o bolgelerde terorist yok muydu aimdi mi aklina geldi 2019 secimlerine kadar askeri surup duracaksin ortadoguya . turk askeri senin satranc piyonun mu ?? yazik ya
    Sayın BOP eş başkanı yahudiler sana niye madalya taktı PAPA nereden dostun PYD lideri salih müslim saraylarda niçin ağırladın haburda pkkyi niçin alkışladın niçin barzani ile megri megri halay çektin TÜRK milliyetçiliğini niçin ayaklar altına aldın soyun nedir çocukların neden ABD Vatandaşı gemicik filoları nerden geliyor fetosa her istediğini verip kozmik odadaki bilgileri neden CIAYA verdin???
    Sayın BOP eş başkanı yahudiler sana niye madalya taktı PAPA nereden dostun PYD lideri salih müslim saraylarda niçin ağırladın haburda pkkyi niçin alkışladın niçin barzani ile megri megri halay çektin TÜRK milliyetçiliğini niçin ayaklar altına aldın soyun nedir çocukların neden ABD Vatandaşı gemicik filoları nerden geliyor fetosa her istediğini verip kozmik odadaki bilgileri neden CIAYA verdin??????
    FETO APO BARZANI SALİH MUSLIM PAPA HAÇLILAR ile ittifak yapıp TÜRK milletine ihanet eden TÜRK milliyetçiliğini ayaklar altına alan milli gömleği çıkarıp BOP gömleğini giyen yahudi cesaret madalyasıni boynunda taşıyan hırsızlardan TÜRK milletine HAYIR gelmez!!!!!!!!!
    Türkiye; hedeflerine doğru sağlam adımlarla ilerliyor "Takoz" olmaya çalışan takozlarıda ezip geçiyor Cerablus , el Bâb , AFRİN! Şimdi sırada Münbiç Allah Mehmetciğin ve ÖSO nun yardımcısı olsun "_Emperyalistlerin Çizdiği Sınırları Korumak için DEĞİL! Gerekirse Sınır Çizmek için Girmeliyiz__" "_100 yıl sonra yeniden; Sınır Çizmek için gelenlere Sınır Nasıl Çizilirmiş Göstereceğiz__"
    Menbici boşaltıp saraya gelsinler... fetoya her istediğini veren PYD lideri salih müslim saraylarda ağırlayan BOP eş başkanı PAPA dostu KANDIRILDIM deyip geçsin...
    Menbici boşaltıp saraya gelsinler... fetoya her istediğini veren PYD lideri salih müslim saraylarda ağırlayan BOP eş başkanı PAPA dostu KANDIRILDIM deyip geçsin..........
    Menbiç çok ama çok önemli.Biran önce pkk dan temizlemek lazım.
    arkandayız REİS
    VALLA BEN BU AFRİN OLAYIN DA İŞİN İÇİN DE BİR OYUN VAR PKK YPG PYD ABD OSSO BİR OYUN KURGU BİR ŞEYLER YAPILIYOR AMA KOKUSU ÇIKAR YAKİNDA SAVAŞ BAHANE ESAD DEVİRMEK İÇİN O RALAR PKK YPG PYD OSSO YA TESLİM ALINDI
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