Kritik yurt dışı uyarısı! İki cevap veriyorlar tuzağa düşürüyorlar

Yurt dışı seyahatine çıkacak olan vatandaşlara, internet üzerinden bazı danışmanlık firmaları üzerinden vize tuzağı kurulduğu ortaya çıktı.

300 İLE 500 TL ARASINDA ÜCRET İSTİYORLAR



Seyahate çıkacak vatandaşlardan resmi vize işlemlerini yapmakla yetkili olan şirketlerin ismini kullanarak, vize başvurusu için 300 ile 500 TL arası ücreti kendi şirket hesaplarına yatırmasını talep eden danışmanlık firmaları paralar yatırıldıktan sonra her hangi bir işlem yapmadan vatandaşı mağdur ediyor.

İKİ SORUYA ÖNCEDEN HAZIRLANILMIŞ CEVAPLAR



Vize dolandırıcıları şüpheye düşen vatandaşlar firmayı telefonla arayarak vize için yetkili şirket ile mi çalışıyorsunuz sorusu yönlendirdiğinde ise 'Evet' cevabı veren, e-mail adresinin neden yetkili şirketin olmadığı sorulduğunda ise o e-mailde sorun olduğu söylenerek, güven oluşturulmaya çalışıyor.

YETKİLİ ŞİRKETE GİDİLDİĞİNDE TUZAK ORTAYA ÇIKIYOR



Bu yolla danışmanlık şirketine para yatıran vatandaşlar vize başvurusu için karşı taraftan bir cevap gelmeyince, vize için yetkili olan şirkete gittiklerinde ise herhangi bir başvurunun olmadığını öğrendiklerinde ise dolandırıldıklarının farkına varıyorlar.