Kritik zirve için çarpıcı yorum: Tarihte ilk kez Türkiye dostumuz oldu!

Rus basını Ankara'da bugün düzenlenen kritik zirve ile ilgili çarpıcı yorumlarda bulundu.

Erdoğan Rus lider Putin ile görüştü

1 / 18 Rusya Devlet Televizyonu Rusya 1 TV, ziyareti "tarihi" diye nitelerken bunun iki ülkenin en büyük yakınlaşması olduğunu belirtti.

2 / 18 Pervıy Kanal (Kanal Bir) sunucusu Kirill Keimyonov, Rusya ile Türkiye'nin yüzyıllardır "Batı istediği için" düşman olduğunu söyleyerek, "Ama şimdi, tarihte ilk defa Türkiye bizim dostumuz ve bölgede anahtar partnerimiz" ifadesini kullandı.

3 / 18 Keimyonov'un yorumu şöyle: "Önce İngiltere, sonra Almanya ve ardından da NATO patronu ABD iki ülkenin düşman olmasını istedi. Ama şimdi, tarihte ilk defa Türkiye bizim dostumuz ve bölgede anahtar partnerimiz."

4 / 18 Akkuyu nükleer santrali temelinin atılmış olmasının şüphesiz ikili ilişkilerde büyük bir adım olduğunu yazan Kommersant gazetesi “Türkiye’den zincirleme reaksiyon bekleniyor” başlığı ile çıktı.

5 / 18 Gazetemin Kremlin muhabiri Andrey Kolesnikov, Putin’in şimdiye kadar hiçbir zaman olmadığı gibi görkemli biçimde Erdoğan tarafından karşılandığını yazarak “Putin Salı sabahı Rusya Merkez Seçim Komisyonuna uğrayarak seçilmiş Başkan kimliğini komisyon Başkanı Ella Panfilova’dan alır almaz Türkiye’nin yolunu tuttu"

6 / 18 Böylece Putin seçimlerden sonra ilk resmi ziyaretini Türkiye’ye yapmış oldu. Ankara’da ne gözledik. İnanılmaz görkemde bir karşılama seremonisi. Türkiye Cumhurbaşkanı orkestrası iki ülke marşlarını çaldı. Seremonide Türk heyetindeki yetkililer adeta yarışırcasına kendi milli maşlarını ezbere söylerken, bizim bakanlar Rus marşını dinlemekle yetinde. Sadece bir bakan dudaklarını oynatarak söylermiş gibi poza girdi. Tabi Türk şeref kıtasının kıyafetleri de çok ilginçti. BM barış gücü askerleri bu üniformaları herhalde kıskanıyordur” ifadelerini kullandı.

7 / 18 Ardından Rusya ve Türkiye’yi ilgilendiren gündeme odaklanan Kolesnikov, “Türk akımı doğalgaz boru hattı süratli bir şekilde inşa edilebiliyor. Akkuyu nükleer santrali temeli atıldıktan sonra 5 yıl gibi kısa sürede elektrik vermeye başlayacağı söyleniyor. Rusya Türkiye’ye zamanından önce S-400 füzeleri teslim edebileceğini ilan ediyor. Türkiye ile işler böylesine süratli bir şekilde yürürken batılı ülkeler Rusya’ya karşı ancak krizleri yıldırım hızıyla hayata geçiriyor. Nitekim Putin buna örnek olarak İngiltere’deki ajan Skripal krizinin yıldırım hızıyla derinleşmesini gösterdi. Anlaşılan batılı ülkeler Rusya ve Türkiye’yi birlikte hareket etmek için ellerinden geleni yapıyor” tespitlerinde bulundu.

8 / 18 Analiz yazılarıyla bilinen “Nezavisimaya” gazetesi ise Putin’in Türkiye gezisiyle ilgili haberde Suriye’ye ağırlık verdi. Putin’in Rusya’daki seçimlerden hemen sonra boşuna Türkiye’ye gitmediğinin altını çizen gazete, “Putin’i Ankara’da zorlu bir üçlü zirve bekliyor. Rusya, Türkiye ve İran liderleri Suriye’deki durumu masaya yatıracak. Putin’in ise bu masada üstleneceği rol temel aktörlerin çıkarlarını ortak payda etrafında toplama girişimi olacak"

9 / 18 "Putin bunu becerirse Suriye’de süreç çok daha hızlı yürümeye başlayacak. Bildiği üzere üç ülke lideri daha geçen yıl Soçi zirvesinde kendilerine yol haritası belirlemişti. Ankara zirvesi sürecin nasıl devam edeceğini gösterecek” yorumlarına yer verdi.

10 / 18 Rusya hükümeti yayın organı “Rossiysakaya gazeta” gazetesi ise Putin’in dün Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmeler yaptıktan sonra akşam saatlerinde kaldığı konuk evindeki odasından Fener Rum Partiği Bartolomeos’u aradığını yazdı.

11 / 18 Putin’in kendi inisiyatifiyle telefon açtığı belirtilen haberde “Putin, Patrik Bartolomeos’a telefon açarak Rus Patriğinin selamlarını iletti. Kardeş Ortodoks kiliselerin birlikte yürüttükleri çalışmalardan memnuniyet dile getirildi. Fener Rum Patrikhanesinin her geçen günle Türkiye’de sayıları artan Rus vatandaşlarına yardımlarından dolayı teşekkür etti. Fener Rum patriği de Putin’in seçim zaferini kutladı” dendi.

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