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Kritik zirve öncesi Erdoğan, Ruhani görüşmesi sona erdi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.04.2018 11:04 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile baş başa görüşmesi sona ermesinin ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani görüşmesi başladı. Görüşmenin ardından 'Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi' gerçekleştirilecek.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani görüşmesi başladı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşme saat 11.58'de başladı.

Görüşme sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi' ev sahibi olarak çalışma yemeği verecek. Zirvenin ardından üç lider ortak basın toplantısı düzenleyecek.

ERDOĞAN RUHANİ İLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki basına kapalı gerçekleşen görüşme saat 10.55'te başladı.

Görüşme sonrasında Suriye konulu "Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi", Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ev sahipliğinde yapılacak. Çalışma yemeğinin ardından Erdoğan, Ruhani ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ortak basın toplantısı düzenleyecek.

ERDOĞAN VE RUHANİ EN SON İSTANBUL'DA BİR ARAYA GELDİ

Erdoğan ve Ruhani en son 7 Mart'ta telefonla görüşmüştü. İki lider, başta Doğu Guta olmak üzere Suriye'deki son gelişmeleri ela almış, Doğu Guta'daki dramın son bulması için ateşkesin hayata geçirilmesi çabalarının hızlandırılması konusunda mutabık kalmışlardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı Olağanüstü Zirvesi kapsamında İstanbul'da İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile 13 Aralık 2017'de Yıldız Sarayı Mabeyn Köşkü'nde bir araya gelmişti.

"Suriye" konulu üçlü zirve daha önce 22 Kasım 2017'de Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ve İran Cumhurbaşkanı Ruhani'nin katılımıyla Soçi'de yapılmıştı.

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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, RUHANİ'İYİ RESMİ TÖRENLE KARŞILADI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyarette bulunmak üzere Türkiye'ye gelen İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'yi törenle karşıladı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki karşılama töreninin ardından, iki lider Türkiye ve İran bayrakları önünde el sıkışarak gazetecilere poz verdi.

Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi'ne ev sahipliği yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, çalışma yemeği sonrasında Ruhani ve Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ortak basın toplantısı düzenleyecek.

İKİ LİDERİN GÖRÜŞMESİ 1 SAAT SÜRDÜ

Zirve çerçevesindeki görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslar arası konular hakkında fikir teatisinde bulunuldu.

"Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi"ne ev sahipliği yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, çalışma yemeğinin ardından Ruhani ve Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ortak basın toplantısı düzenleyecek.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
bu fotografın turkıyeye faturası ağır olacak.bu amerıka denen soysuz,rahat durmayacak..
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