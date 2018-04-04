Kritik zirve öncesi Erdoğan, Ruhani görüşmesi sona erdi!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani görüşmesi başladı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşme saat 11.58'de başladı.

Görüşme sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi' ev sahibi olarak çalışma yemeği verecek. Zirvenin ardından üç lider ortak basın toplantısı düzenleyecek.

ERDOĞAN RUHANİ İLE GÖRÜŞTÜ



Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki basına kapalı gerçekleşen görüşme saat 10.55'te başladı.

Görüşme sonrasında Suriye konulu "Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi", Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ev sahipliğinde yapılacak. Çalışma yemeğinin ardından Erdoğan, Ruhani ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ortak basın toplantısı düzenleyecek.

ERDOĞAN VE RUHANİ EN SON İSTANBUL'DA BİR ARAYA GELDİ



Erdoğan ve Ruhani en son 7 Mart'ta telefonla görüşmüştü. İki lider, başta Doğu Guta olmak üzere Suriye'deki son gelişmeleri ela almış, Doğu Guta'daki dramın son bulması için ateşkesin hayata geçirilmesi çabalarının hızlandırılması konusunda mutabık kalmışlardı.