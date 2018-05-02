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"Kriz bölgelerine güçlü insani cevap vermek için faaliyetlerimizi artıracağız"

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.05.2018 17:30 | Son Güncelleme

Türk Kızılayı Genel Başkanı Kınık: - "4 yıl içinde Avrupa ve Orta Asya bölgesindeki Kızılay ve Kızılhaçların kapasitesinin artırılması, kendi toplumlarına, komşularına ve uluslararası ihtiyaç duyan kriz bölgelerine daha güçlü insani cevap vermesi konusunda faaliyetlerimizi eş güdüm halinde artırmaya çalışacağız"

ALMATI (AA) - Türk Kızılayı Genel Başkanı ve Uluslararası Kızılay ve Kızılhaç Federasyonu (IFRC) Avrupa ve Orta Asya Bölgesinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Kerem Kınık, Avrupa ve Orta Asya bölgesindeki Kızılay ve Kızılhaç derneklerinin kapasitesinin artırılması, kendi toplumlarına, komşularına ve uluslararası ihtiyaç duyan kriz bölgelerine daha güçlü insani cevap vermesi konusunda faaliyetlerini artıracaklarını söyledi.

Kazakistan'ın Almatı kentinde Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu 10. Avrupa Bölgesel Konferansı başladı.

Konferansa Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 49 ülkeden Kızılay ve Kızılaç derneklerinden temsilciler katılıyor.

Türk Kızılayı Genel Başkanı Kınık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, konferansta Avrupa'da yaşanan sorunlara ulusal derneklerin verdiği insani yanıtları daha eş güdümlü hale getirmeye ve ulusal derneklerin itibar ve gücünü artırmaya yönelik sürdürülebilirlik konularının ele alındığını anlattı.

Silahlı çatışmalar ve yoksulluk nedeniyle oluşan göç hareketlerinin Avrupa’ya daha fazla yöneldiğine işaret eden Kınık, bu anlamda uluslararası göç politikalarında bu bölgenin söyleyeceği sözlerin etkili olacağını dile getirdi.

Kınık, toplantıların sonuçlarını dikkate alarak somut hedefler belirleyeceklerini kaydederek, "4 yıl içinde Avrupa ve Orta Asya bölgesindeki Kızılay ve Kızılhaçların kapasitesinin artırılması, kendi toplumlarına, komşularına ve uluslararası ihtiyaç duyan kriz bölgelerine daha güçlü insani cevap vermesi konusunda faaliyetlerimizi eş güdüm halinde artırmaya çalışacağız." diye konuştu.

Göç olgusuyla beraber başlayan yabancı düşmanlığı gibi toplumsal barışı tehdit eden unsurlarla mücade etme konularını da ele aldıklarını ifade eden Kınık, "Özellikle Türk Kızılayının 4 milyon mülteciye ev sahipliği yapan Türkiye’de göstermiş olduğu devlete destek rolünü nasıl yaygınlaştıracağız, toplumsal kabulü ve uyum temelli yapmış olduğumuz çalışmaları nasıl sistematik bir hale getirip hem Avrupa’ya hem de dünyaya yönlendireceğimizi tartıştık." ifadesini kullandı.

Konferans 4 Mayıs'ta sona erecek.

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Astana Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık

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