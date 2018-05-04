Kriz SMSC platformu nedir? Turkcell'den gelen kriz mesajı herkesi meraklandırdı!

3 Mayıs Perşembe yani dün akşam, Turkcell tarafından gönderilen KrizSMS kod adlı mesaj vatandaşı merak içinde bıraktı. Google gündemine yerleşen ve bir anda herkes tarafından sorgulanan mesajda “Bu mesaj Kriz SMSC platformu tarafından gönderilmiştir.” açıklaması yer alıyordu. B002 kodu Turkcell'e ait. Bu mesaj sonrasında Kriz SMSC nedir, Kriz SMSC platformu nedir soruları sorulmaya başlandı. Peki nedir Kriz SMSC?

KRİZ SMSC PLATFORMU NEDİR?

Kriz SMSC platformuna dair resmi bir açıklama yok. Konu ile ilgili Turkcell'den de bir açıklama gelmedi. Bu mesaj, kriz, afet ve acil durumlarda tüm abonelerine bilgilendirme ve uyarı mesajlarını anında gönderebilme imkanı sunmak için oluşturulmuş bir platformdur. Dün akşam gönderilen mesajlar ise deneme amaçlı olarak gönderildiği tahmin ediliyor.

Acil SMSC ürünü, kullanılan yeni yazılım teknolojileri ile çok yüksek kapasitelere ulaşma imkanı sunuyor. Uygulanan yeni geliştirmeler ve platform optimizasyonları sayesinde 80 milyon aboneye SMS (kısa mesaj) gönderimi gerçekleştirebiliyor. Bu sayede mobil operatörler özellikle kriz, afet ve acil durumlarda tüm abonelerine bilgilendirme ve uyarı mesajlarını anında gönderebiliyor.