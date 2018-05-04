HABER

Kriz SMSC platformu nedir? Turkcell'den gelen kriz mesajı herkesi meraklandırdı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.05.2018 12:11 | Son Güncelleme

Dün akşam saatlerinde Turkcell kullanıcılar, telefonlarına gelen KrizSMS adlı bilgi mesajı ile şaşırdılar. “Bu mesaj Kriz SMSC platformu tarafından gönderilmiştir.” açıklaması ile gelen SMS karşısında kullanıcılar, Kriz SMSC nedir, Kriz SMSC platformu nedir diye araştırmaya başladılar. Peki bu mesaj neden, kim tarafından gönderildi? Kriz SMSC platformu ne demektir? İşte detaylar...

Kriz SMSC platformu nedir? Turkcell'den gelen kriz mesajı herkesi meraklandırdı!

3 Mayıs Perşembe yani dün akşam, Turkcell tarafından gönderilen KrizSMS kod adlı mesaj vatandaşı merak içinde bıraktı. Google gündemine yerleşen ve bir anda herkes tarafından sorgulanan mesajda “Bu mesaj Kriz SMSC platformu tarafından gönderilmiştir.” açıklaması yer alıyordu. B002 kodu Turkcell'e ait. Bu mesaj sonrasında Kriz SMSC nedir, Kriz SMSC platformu nedir soruları sorulmaya başlandı. Peki nedir Kriz SMSC?

KRİZ SMSC PLATFORMU NEDİR?

Kriz SMSC platformuna dair resmi bir açıklama yok. Konu ile ilgili Turkcell'den de bir açıklama gelmedi. Bu mesaj, kriz, afet ve acil durumlarda tüm abonelerine bilgilendirme ve uyarı mesajlarını anında gönderebilme imkanı sunmak için oluşturulmuş bir platformdur. Dün akşam gönderilen mesajlar ise deneme amaçlı olarak gönderildiği tahmin ediliyor.

Acil SMSC ürünü, kullanılan yeni yazılım teknolojileri ile çok yüksek kapasitelere ulaşma imkanı sunuyor. Uygulanan yeni geliştirmeler ve platform optimizasyonları sayesinde 80 milyon aboneye SMS (kısa mesaj) gönderimi gerçekleştirebiliyor. Bu sayede mobil operatörler özellikle kriz, afet ve acil durumlarda tüm abonelerine bilgilendirme ve uyarı mesajlarını anında gönderebiliyor.

Bölgesel bir afet veya acil durumda sadece o bölgedeki aboneleri haberdar etmek gerekebiliyor. Bu durumda da Cell Boadcast ile mobil operatörler istenen bölgedeki abonelere, şebekeye bağlı kalmadan baz istasyonları aracılığıyla bilgilendirme mesajlarını güvenilir ve hızlı bir şekilde yayınlayabiliyor. Acil SMSC ve Cell Broadcast ürünleri, talimat kurallarına da tam uyumlu şekilde çalışıyor ve istenen tüm kriterleri eksiksiz olarak karşılıyor. Örneğin kriz anında tüm abonelere SMS gönderimi yapılacağı zaman, ancak kademeli onay mekanizması çalıştıktan sonra SMS gönderimi gerçekleştirilebiliyor, bu da istenmeyen kullanımları önlüyor.

Acil SMSC ürününü mobil operatörler, pazarlama faaliyetleri için markaların toplu SMS gönderiminde de kullanıma açabilir. Aynı şekilde Cell Broadcast çözümü de markaların sadece belli bölgelerdeki (şehir, konser alanı, futbol stadyumu,vb.) abonelere pazarlama içerikli mesaj yayınlanması için kullanılabilir.

Tüm şehri çürük yumurta kokusu sardı! Vatandaşlar isyan ettiTüm şehri çürük yumurta kokusu sardı! Vatandaşlar isyan etti
İstanbul'da silahlı saldırı! Yaralılar varİstanbul'da silahlı saldırı! Yaralılar var
Mezuniyet töreni kabus oldu! Herkes telefona sarıldıMezuniyet töreni kabus oldu! Herkes telefona sarıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kriz sms kriz smsc platformu Turkcell

En Çok Okunan Haberler

Resmi Gazete'de yayımlandı! Yurt dışı kamu personelinin izinleri durduruldu

Resmi Gazete'de yayımlandı! Yurt dışı kamu personelinin izinleri durduruldu

Muharrem İnce ne kadar oy alır? 24 Haziran seçimleriyle ilgili son anket sonuçları

Muharrem İnce ne kadar oy alır? 24 Haziran seçimleriyle ilgili son anket sonuçları

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce

Çorum'da halk mezarlığa gece de akın etti! 'Kızı bulduk' söylentisi ortalığı karıştırdı

Çorum'da halk mezarlığa gece de akın etti! 'Kızı bulduk' söylentisi ortalığı karıştırdı

Eski futbolcu Pavel Pergl intihar etti

Eski futbolcu Pavel Pergl intihar etti

Sen Anlat Karadeniz'de pes dedirten hata!

Sen Anlat Karadeniz'de pes dedirten hata!

İlginizi Çekebilir

Resmi Gazete'de yayımlandı! Yurt dışı kamu personelinin izinleri durduruldu

Resmi Gazete'de yayımlandı! Yurt dışı kamu personelinin izinleri durduruldu

Başbakan'ın müjdesini verdiği emekli ikramiyesi, öğrenci affı ve imar barışı komisyondan geçti

Başbakan'ın müjdesini verdiği emekli ikramiyesi, öğrenci affı ve imar barışı komisyondan geçti

Alaattin Saral yakalandı!

Alaattin Saral yakalandı!

Fatih Portakal'dan dikkat çeken CHP tweeti!

Fatih Portakal'dan dikkat çeken CHP tweeti!

Tramvayda insanlık dersi veren genç Iraklı çıktı

Tramvayda insanlık dersi veren genç Iraklı çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dış cephe kaplamaları sökülüyor

Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dış cephe kaplamaları sökülüyor

Adem Huduti'nin cezası belli oldu!

Adem Huduti'nin cezası belli oldu!

Cuma mesajları 2018, Herkese uygun güzel, uzun, kısa veya resimli Cuma mesajları

Cuma mesajları 2018, Herkese uygun güzel, uzun, kısa veya resimli Cuma mesajları

Süper Loto sonuçları 3 Mayıs: Ayın ilk çekilişinde büyük ikramiye arttı!

Süper Loto sonuçları 3 Mayıs: Ayın ilk çekilişinde büyük ikramiye arttı!

Kahramanmaraş trafiğinde şok görüntü!

Kahramanmaraş trafiğinde şok görüntü!

Başkent kulisi: Hulusi Akar-Abdullah Gül görüşmesinin nedeni belli oldu

Başkent kulisi: Hulusi Akar-Abdullah Gül görüşmesinin nedeni belli oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.