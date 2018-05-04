Kriz SMSC platformu nedir? Turkcell'den gelen kriz mesajı herkesi meraklandırdı!

3 Mayıs Perşembe yani dün akşam, Turkcell tarafından gönderilen KrizSMS kod adlı mesaj vatandaşı merak içinde bıraktı. Google gündemine yerleşen ve bir anda herkes tarafından sorgulanan mesajda “Bu mesaj Kriz SMSC platformu tarafından gönderilmiştir.” açıklaması yer alıyordu. B002 kodu Turkcell'e ait. Bu mesaj sonrasında Kriz SMSC nedir, Kriz SMSC platformu nedir soruları sorulmaya başlandı. Peki nedir Kriz SMSC?
KRİZ SMSC PLATFORMU NEDİR?
Kriz SMSC platformuna dair resmi bir açıklama yok. Konu ile ilgili Turkcell'den de bir açıklama gelmedi. Bu mesaj, kriz, afet ve acil durumlarda tüm abonelerine bilgilendirme ve uyarı mesajlarını anında gönderebilme imkanı sunmak için oluşturulmuş bir platformdur. Dün akşam gönderilen mesajlar ise deneme amaçlı olarak gönderildiği tahmin ediliyor.
Acil SMSC ürünü, kullanılan yeni yazılım teknolojileri ile çok yüksek kapasitelere ulaşma imkanı sunuyor. Uygulanan yeni geliştirmeler ve platform optimizasyonları sayesinde 80 milyon aboneye SMS (kısa mesaj) gönderimi gerçekleştirebiliyor. Bu sayede mobil operatörler özellikle kriz, afet ve acil durumlarda tüm abonelerine bilgilendirme ve uyarı mesajlarını anında gönderebiliyor.
Bölgesel bir afet veya acil durumda sadece o bölgedeki aboneleri haberdar etmek gerekebiliyor. Bu durumda da Cell Boadcast ile mobil operatörler istenen bölgedeki abonelere, şebekeye bağlı kalmadan baz istasyonları aracılığıyla bilgilendirme mesajlarını güvenilir ve hızlı bir şekilde yayınlayabiliyor. Acil SMSC ve Cell Broadcast ürünleri, talimat kurallarına da tam uyumlu şekilde çalışıyor ve istenen tüm kriterleri eksiksiz olarak karşılıyor. Örneğin kriz anında tüm abonelere SMS gönderimi yapılacağı zaman, ancak kademeli onay mekanizması çalıştıktan sonra SMS gönderimi gerçekleştirilebiliyor, bu da istenmeyen kullanımları önlüyor.
Acil SMSC ürününü mobil operatörler, pazarlama faaliyetleri için markaların toplu SMS gönderiminde de kullanıma açabilir. Aynı şekilde Cell Broadcast çözümü de markaların sadece belli bölgelerdeki (şehir, konser alanı, futbol stadyumu,vb.) abonelere pazarlama içerikli mesaj yayınlanması için kullanılabilir.
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