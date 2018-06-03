Kronik hastalara 1 milyon liranın üzerinde destek

BURCU ÇALIK- Ağır kronik hastalar için ilk kez sene başında başlatılan sosyal yardım programı ile bin 59 vatandaşa 1 milyon 148 bin 459 lira destek ödemesi yapıldı.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, sadece fiziksel olarak değil ekonomik ve manevi olarak da ciddi kayıplara neden olan ağır kronik hastalıklarla mücadele eden yoksul vatandaşlara destek olmak amacıyla Türkiye'nin kırkıncı sosyal yardım programını Sağlık Bakanlığıyla iş birliğinde Ocak 2018'de hayata geçirmişti.

Birçok yönüyle dünyada ilk olma özelliğini taşıyan yardım programıyla ilk etapta tüberküloz ve kızamık mikrobunun yol açtığı bir beyin hastalığı olan Subakut Sklerozan Panensefalit (SSPE) ile mücadele eden ihtiyaç sahibi vatandaşlara düzenli nakdi destek sağlanması kararlaştırılmıştı.

AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, yardım programının başladığı ocak ayından nisan ayı sonuna kadar tüberküloz ve SSPE hastası olan yoksul durumdaki bin 59 vatandaşa, 1 milyon 148 bin 459 lira maddi yardımda bulunuldu. Hastalara aylık bin 85 lira ile bin 685 lira arasında değişen miktarlarda düzenli ödeme yapıldı.