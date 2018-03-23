KSÜ Rektörlüğü'ne vekaleten atama

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi'nde (KSÜ) Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Niyazi Can, vekaleten rektörlüğe atandı.

Prof. Dr. Can, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca (YÖK) hakkında yürütülen soruşturma kapsamında açığa alınan Prof. Dr. Durmuş Deveci'nin yerine vekaleten rektörlüğe getirildi.

KSÜ'den yapılan açıklamada, "Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Niyazi Can, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 22.03.2018 tarihli yazısıyla KSÜ Rektörlüğüne vekaleten atandı." ifadelerine yer verildi.

Prof. Dr. Can'ın, 3'ü Diyanet İşleri Başkanlığı, 18'i ise Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda öğretmen ve yöneticilik yaptığı, 22 yıl da üniversitelerde öğretim üyeliği ve akademik yöneticilik olmak üzere toplamda 44 yıl devlet memurluğu görevinde bulunduğu belirtildi.

Can'ın halen KSÜ Eğitim Fakültesi'nde Eğitim Bilimleri Bölüm Başkanı ve Eğitim Yönetimi bilim dalında da öğretim üyesi olarak çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.