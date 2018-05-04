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KSYÖ'den çifte ajan Skripal'in zehirlenmesine ilişkin açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.05.2018 17:45 | Son Güncelleme

Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü, çifte ajan Skripal ile kızı Yulia'nın 4 Mart'ta Salisbury'de zehirlenmesi olayında tespit edilen kimyasal maddenin yüksek saflıkta, kalıcı ve hava şartlarına dayanıklı olduğu sonucuna vardı

LAHEY (AA) - Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (KSYÖ), çifte ajan Sergey Skripal ile kızı Yulia'nın 4 Mart'ta Salisbury'de zehirlenmesi olayında tespit edilen kimyasal maddenin yüksek saflıkta, kalıcı ve hava şartlarına dayanıklı olduğunu bildirdi.

KSYÖ'den yapılan yazılı açıklamada, KSYÖ ekibi tarafından toplanan örneklerin yüksek saflıkta, kalıcı ve hava şartlarına dayanıklı olduğu sonucuna varıldığı belirtildi.

Açıklamada, örgütün, Skripal ile kızı Yulia'nın zehirlenmesinde kullanılan kimyasal maddenin miktarının tahmin edilemeyeceği ve belirlenemeyeceği kaydedildi. Miktarın muhtemelen miligramlarla karakterize edilmesi gerektiği de ifade edildi.

İngiliz dış istihbarat servisi MI6 için çalıştığı ortaya çıktığında ülkesinde mahkum edilen ve daha sonra casus takasıyla İngiltere'ye gelen Rus ajan Sergey Skripal ile kızı Yulia Skripal, 4 Mart'ta Salisbury'de bir bankta bilinçlerini yitirmiş vaziyette bulunmuştu.

İngiltere, olayda Rusya tarafından imal edildiği ileri sürülen, askeri nitelikte ve sinir sistemi üzerinde etkili bir kimyasal maddenin kullanıldığının kesinlik kazandığını duyurmuştu. Bu maddenin Sovyetler Birliği tarafından 1970 ve 1980'lerde geliştirilen "Novichok" adlı kimyasal grubunun üyesi olduğu belirtilmişti.

Bu iddiaları reddeden Rusya ise benzer kimyasalların başta Çekya olmak üzere Slovakya, İsveç ve İngiltere'de de üretilebildiğini savunmuştu.

Olayın ardından Rusya'nın 23 diplomatını sınır dışı eden İngiltere, yürüttüğü diplomatik temaslarla çok sayıda ülkenin de Rus diplomatları sınır dışı etmesini sağlamıştı. Rusya da mütekabiliyet ölçüleri içinde bu ülkelerin diplomatlarıyla ilgili sınır dışı kararları vermişti.

Tedavisine dışarıdan devam edilmesi kararlaştırılan 33 yaşındaki Yulia Skripal, geçen hafta hastaneden taburcu edilmişti. Halen durumu ağır olan 66 yaşındaki Sergey Skripal'in ise tedavisine hastanede devam ediliyor.

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