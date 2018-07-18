KSYÖ'den İngiltere'ye yardım

LAHEY (AA) - Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (KSYÖ), İngiltere'deki eski Rus ajanı Sergey Skripal ile kızının zehirlendiği Novichok maddesine maruz kalan bir kadının hayatını kaybetmesinin aydınlatılmasına ilişkin İngiltere'ye yardım edecek.

KSYÖ'den yapılan yazılı açıklamada, İngiltere ve Kuzey İrlanda'nın, ülkenin güneybatısındaki Amesbury kasabasındaki yaşanan olayla ilgili örgütten yardım talebinde bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, İngiltere'nin yardım talebi üzerine örgütün bağımsız profesyonel teknik uzman ekibi gönderdiği ve saldırıda kullanılan maddenin teyidi için numune toplandığı kaydedildi.

Araştırma sonucunda konuya ilişkin raporun İngiltere'ye sunulacağı ifade edilirken, bölgedeki birinci araştırmanın sona erdiği ve ekibin Hollanda'ya geri dönerek laboratuvarda inceleme yapacağı aktarıldı.

İngiltere'de geçen ay, eski Rus ajanı Sergey Skripal ile kızının zehirlendiği Novichok maddesine maruz kalan kadın hayatını kaybetmişti.

İngiliz dış istihbarat servisi MI6 için çalıştığı ortaya çıktığında ülkesinde mahkum edilen ve daha sonra casus takasıyla İngiltere'ye gelen Rus ajan Sergey Skripal ile kızı Yulia Skripal, 4 Mart'ta Salisbury'de bir bankta bilinçlerini yitirmiş vaziyette bulunmuştu. Hastaneden taburcu edilen baba kızın tedavilerine evde devam edileceği duyurulmuştu.

İngiltere, Skripal ile kızının zehirlenmesinde, Rusya tarafından imal edildiği ileri sürülen, askeri nitelikte ve sinir sistemi üzerinde etkili bir kimyasal maddenin kullanıldığının kesinlik kazandığını duyurmuştu. Bu maddenin Sovyetler Birliği tarafından 1970 ve 1980'lerde geliştirilen "Novichok" adlı kimyasal grubunun üyesi olduğu bildirilmişti.

