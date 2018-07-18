HABER

KSYÖ'den İngiltere'ye yardım

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.07.2018 18:49 | Son Güncelleme

İngiltere, KSYÖ'den, Rus ajanı Sergey Skripal ile kızının zehirlendiği Novichok maddesine maruz kalan bir kadının hayatını kaybetmesine ilişkin yardım istedi

LAHEY (AA) - Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (KSYÖ), İngiltere'deki eski Rus ajanı Sergey Skripal ile kızının zehirlendiği Novichok maddesine maruz kalan bir kadının hayatını kaybetmesinin aydınlatılmasına ilişkin İngiltere'ye yardım edecek.

KSYÖ'den yapılan yazılı açıklamada, İngiltere ve Kuzey İrlanda'nın, ülkenin güneybatısındaki Amesbury kasabasındaki yaşanan olayla ilgili örgütten yardım talebinde bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, İngiltere'nin yardım talebi üzerine örgütün bağımsız profesyonel teknik uzman ekibi gönderdiği ve saldırıda kullanılan maddenin teyidi için numune toplandığı kaydedildi.

Araştırma sonucunda konuya ilişkin raporun İngiltere'ye sunulacağı ifade edilirken, bölgedeki birinci araştırmanın sona erdiği ve ekibin Hollanda'ya geri dönerek laboratuvarda inceleme yapacağı aktarıldı.

İngiltere'de geçen ay, eski Rus ajanı Sergey Skripal ile kızının zehirlendiği Novichok maddesine maruz kalan kadın hayatını kaybetmişti.

İngiliz dış istihbarat servisi MI6 için çalıştığı ortaya çıktığında ülkesinde mahkum edilen ve daha sonra casus takasıyla İngiltere'ye gelen Rus ajan Sergey Skripal ile kızı Yulia Skripal, 4 Mart'ta Salisbury'de bir bankta bilinçlerini yitirmiş vaziyette bulunmuştu. Hastaneden taburcu edilen baba kızın tedavilerine evde devam edileceği duyurulmuştu.

İngiltere, Skripal ile kızının zehirlenmesinde, Rusya tarafından imal edildiği ileri sürülen, askeri nitelikte ve sinir sistemi üzerinde etkili bir kimyasal maddenin kullanıldığının kesinlik kazandığını duyurmuştu. Bu maddenin Sovyetler Birliği tarafından 1970 ve 1980'lerde geliştirilen "Novichok" adlı kimyasal grubunun üyesi olduğu bildirilmişti.

PARTNERKızının düğünü için kuaföre gitti düğünde kimse tanıyamadıKızının düğünü için kuaföre gitti düğünde kimse tanıyamadı
Ekipler iz peşinde! Ağrı'da dere yatağında cansız bedeni bulunan minik Leyla'nın saç tokası ve muskası her yerde aranıyor!Ekipler iz peşinde! Ağrı'da dere yatağında cansız bedeni bulunan minik Leyla'nın saç tokası ve muskası her yerde aranıyor!
Afrin şehidinin silah arkadaşlarından vefa örneğiAfrin şehidinin silah arkadaşlarından vefa örneği
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Amesbury Hollanda ingiltere Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (KSYÖ) Novichok

En Çok Okunan Haberler

Yasak aşk vahşetinde dikkat çeken detaylar!

Yasak aşk vahşetinde dikkat çeken detaylar!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan lise tepkisi: Böyle sistem olmaz

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan lise tepkisi: Böyle sistem olmaz

Torba yasadaki maddeler netleşti! Sağlık çalışanlarına müjde

Torba yasadaki maddeler netleşti! Sağlık çalışanlarına müjde

Ayrıldıktan sonra öyle şeyler dedi ki...

Ayrıldıktan sonra öyle şeyler dedi ki...

İzmir Aliağa'da büyük panik! 700 işçi zehirlendi

İzmir Aliağa'da büyük panik! 700 işçi zehirlendi

'Milyar tane evladım olsa, Adnan Oktar'a feda ederim' demişti, bakın kim çıktı

'Milyar tane evladım olsa, Adnan Oktar'a feda ederim' demişti, bakın kim çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Adana'da termometreler 48 dereceyi gördü! Sıcaktan bunalan kendini su kanalına attı!

Adana'da termometreler 48 dereceyi gördü! Sıcaktan bunalan kendini su kanalına attı!

Adnan Oktar yapılanmasını böyle anlattı

Adnan Oktar yapılanmasını böyle anlattı

Anayasa Mahkemesi'nden üç siyasi parti hakkında kritik karar! Engelsiz Yaşam Partisi ve Yenilikçi Türkiye Partisi kapatıldı!

Anayasa Mahkemesi'nden üç siyasi parti hakkında kritik karar! Engelsiz Yaşam Partisi ve Yenilikçi Türkiye Partisi kapatıldı!

Ekipler iz peşinde! Ağrı'da dere yatağında cansız bedeni bulunan minik Leyla'nın saç tokası ve muskası her yerde aranıyor!

Ekipler iz peşinde! Ağrı'da dere yatağında cansız bedeni bulunan minik Leyla'nın saç tokası ve muskası her yerde aranıyor!

CHP Gebze ilçe Başkanı Musa Yılmaz'ın 15 Temmuz paylaşımına soruşturma!

CHP Gebze ilçe Başkanı Musa Yılmaz'ın 15 Temmuz paylaşımına soruşturma!

"Ankesörlü telefon" soruşturmasında 132 tutuklama

"Ankesörlü telefon" soruşturmasında 132 tutuklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.