KSYÖ'den Suriye açıklaması

LAHEY (AA) - Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (KSYÖ), Suriye rejiminin, Doğu Guta'da muhaliflerin kontrolündeki son nokta olan Duma ilçesinde geçen hafta düzenlendiği kimyasal silah saldırısına yönelik araştırmaya devam edeceğini duyurdu.
KSYÖ'den yapılan yazılı açıklamada, örgüt bünyesindeki Durum Tespit Misyonunu'nun (FFM) doğruları tespit etmek için Suriye'deki kimyasal silah saldırısına yönelik araştırmasının devam edeceği belirtildi.
Açıklamada, ekibin güvenliğini sağlamak için Birleşmiş Milletler Emniyet ve Güvenlik birimi ile yakın iş birliği içerisinde oldukları ifade edildi.
KSYÖ iki gün önce, Suriye rejiminin, Doğu Guta'da muhaliflerin kontrolündeki son nokta olan Duma ilçesinde geçen hafta düzenlendiği kimyasal silah saldırısını araştırmak için örgüt bünyesindeki FFM'nin görevlendirdiğini açıklamıştı.
ABD, İngiltere ve Fransa'nın Suriye rejimine yönelik saldırısı kapsamında, başkent Şam yakınında bir kimyasal silah araştırma merkezi, Humus'un batısında yer alan bir kimyasal silah deposu ile kimyasal silahlarla ilişkili bir komuta merkezinin vurulduğu açıklanmıştı.
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