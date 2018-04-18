KSYÖ'den Suriye açıklaması

LAHEY (AA) - Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (KSYÖ) Genel Direktörü Ahmet Üzümcü, Suriye rejiminin, Doğu Guta'da muhaliflerin kontrolündeki son nokta olan Duma ilçesinde 7 Nisan'da düzenlendiği kimyasal silah saldırısına yönelik araştırmaya güvenlik gerekçesiyle başlayamadıklarını ve henüz bölgeye girilemediğini bildirdi.
KSYÖ Genel Direktörü Üzümcü, yaptığı yazılı açıklamada, Durum Tespit Misyonunun (FFM) Duma'da yapmayı planladığı araştırmayla ilgili taraf ülkeleri bilgilendirmek istediğini belirterek, "Şu anda Durum Tespit Misyonunun ne zaman bölgeye girebileceğini bilmiyoruz." ifadelerini kullandı.
Üzümcü, Birleşmiş Milletler Emniyet ve Güvenlik Biriminin (UNDSS) hafta başında Suriye rejimi ile FFM'in belirli bir noktaya gidebilmesi için gereken önlemleri aldıktan sonra ekibe araştırmanın yapılacağı alanda bulunan Rus askeri polisinin eşlik edeceği konusunda anlaştıklarını kaydetti.
UNDSS'in dün öncelikle FFM'in gideceği alanda keşif yaptığının altını çizen Üzümcü, "UNDSS birinci bölgede büyük bir kalabalıkla karşılaştıkları için keşif ekibi geri çekilme kararı aldı. Diğer bölgede ise keşif ekibi ateşe tutularak alanda patlama olduğu için Şam'a döndü." değerlendirmesinde bulundu.
Üzümcü, UNDSS'in, Suriye ulusal yetkilileri ve Rus askeri polisi ile güvenliğin sağlanması için birlikte çalışmaya devam edeceğini vurguladı.
Şu anda FFM'in ne zaman bölgeye girebileceğini bilmediklerini belirten Üzümcü, "Bunu UNDSS'in onayı ve FFM'in engelsiz bir şekilde bölgeye girebileceği zaman düşüneceğiz. Bu olay bir kere daha FFM'in hangi şartlar altında çalıştığını ve güvenlik riski ile karşılaştığını gösteriyor." ifadelerini kullandı.
Bakan açıkladı: Yeni KHK geliyor! Binlerce kişi ihraç edilecek
Doğu Perinçek'ten tartışma yaratacak erken seçim açıklaması: Bu bir darbe girişimi
CHP'li Gürsel Erol: 24 Haziran'da milletvekili adayı olmayacağım
Erken seçim kararı sonrası Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama
Türkiye erken seçime gidiyor! Dünya basını erken seçim kararını nasıl duyurdu?
YKS sınavı ne zaman yapılacak? YÖK'ten açıklama
'Hastayıp' deyip izin aldı, gerçek bambaşka çıktı!
Son dakika! Suriye'de kimyasal saldırıyı incelemeye giden ekibe ateş açtılar
Bebeğini bırakıp festivale koştu! Çiçeği burnunda anneye tepki yağıyor
Son dakika! Taksim sapığı yakalandı
Kocaeli'de kadın cinayeti! İmam nikahlı eşi oğlunun gözü önünde öldürdü
Okuyucu Yorumları 0 yorum