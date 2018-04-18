HABER

KSYÖ'den Suriye açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2018 19:10 | Son Güncelleme

KSYÖ Genel Direktörü Üzümcü: - "Şu anda Durum Tespit Misyonunun ne zaman bölgeye girebileceğini bilmiyoruz"

LAHEY (AA) - Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (KSYÖ) Genel Direktörü Ahmet Üzümcü, Suriye rejiminin, Doğu Guta'da muhaliflerin kontrolündeki son nokta olan Duma ilçesinde 7 Nisan'da düzenlendiği kimyasal silah saldırısına yönelik araştırmaya güvenlik gerekçesiyle başlayamadıklarını ve henüz bölgeye girilemediğini bildirdi.

KSYÖ Genel Direktörü Üzümcü, yaptığı yazılı açıklamada, Durum Tespit Misyonunun (FFM) Duma'da yapmayı planladığı araştırmayla ilgili taraf ülkeleri bilgilendirmek istediğini belirterek, "Şu anda Durum Tespit Misyonunun ne zaman bölgeye girebileceğini bilmiyoruz." ifadelerini kullandı.

Üzümcü, Birleşmiş Milletler Emniyet ve Güvenlik Biriminin (UNDSS) hafta başında Suriye rejimi ile FFM'in belirli bir noktaya gidebilmesi için gereken önlemleri aldıktan sonra ekibe araştırmanın yapılacağı alanda bulunan Rus askeri polisinin eşlik edeceği konusunda anlaştıklarını kaydetti.

UNDSS'in dün öncelikle FFM'in gideceği alanda keşif yaptığının altını çizen Üzümcü, "UNDSS birinci bölgede büyük bir kalabalıkla karşılaştıkları için keşif ekibi geri çekilme kararı aldı. Diğer bölgede ise keşif ekibi ateşe tutularak alanda patlama olduğu için Şam'a döndü." değerlendirmesinde bulundu.

Üzümcü, UNDSS'in, Suriye ulusal yetkilileri ve Rus askeri polisi ile güvenliğin sağlanması için birlikte çalışmaya devam edeceğini vurguladı.

Şu anda FFM'in ne zaman bölgeye girebileceğini bilmediklerini belirten Üzümcü, "Bunu UNDSS'in onayı ve FFM'in engelsiz bir şekilde bölgeye girebileceği zaman düşüneceğiz. Bu olay bir kere daha FFM'in hangi şartlar altında çalıştığını ve güvenlik riski ile karşılaştığını gösteriyor." ifadelerini kullandı.

ABD'den Suriye açıklaması! Trump birlikleri çekmek istiyorABD'den Suriye açıklaması! Trump birlikleri çekmek istiyor
'Operasyon Esad, Rusya ve İran'a...''Operasyon Esad, Rusya ve İran'a...'
Skandal Türkiye’ye yazısıSkandal Türkiye’ye yazısı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Hollanda Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (KSYÖ) Genel Direktörü B Suriye

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Suriye'de kimyasal saldırıyı incelemeye giden ekibe ateş açtılar

Son dakika! Suriye'de kimyasal saldırıyı incelemeye giden ekibe ateş açtılar

Erken seçim çağrısı sonrası bomba anket!

Erken seçim çağrısı sonrası bomba anket!

Erken seçim kararı sonrası dolar ne kadar oldu? İşte piyasaların ilk tepkisi

Erken seçim kararı sonrası dolar ne kadar oldu? İşte piyasaların ilk tepkisi

Survivor'da Turabi gizli favorisini açıkladı 'Kalp atışı gibi oyun kazandırıyor'

Survivor'da Turabi gizli favorisini açıkladı 'Kalp atışı gibi oyun kazandırıyor'

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Erken seçim 24 Haziran Pazar günü

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Erken seçim 24 Haziran Pazar günü

Erken seçim kararına muhalefetten ilk yorumlar

Erken seçim kararına muhalefetten ilk yorumlar

İlginizi Çekebilir

İYİ Parti erken seçime girebilecek mi? Meral Akşener aday olduğunu açıkladı

İYİ Parti erken seçime girebilecek mi? Meral Akşener aday olduğunu açıkladı

10 bin polis, 25 bin jandarma alımı ne zaman yapılacak? Bakan Soylu açıkladı

10 bin polis, 25 bin jandarma alımı ne zaman yapılacak? Bakan Soylu açıkladı

Eski müdürün Mısırlı kadını taciz etme anı ortaya çıktı!

Eski müdürün Mısırlı kadını taciz etme anı ortaya çıktı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Erken seçim 24 Haziran Pazar günü

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Erken seçim 24 Haziran Pazar günü

Silahlı saldırıya uğrayan Mutlu Kaya'nın son hali...

Silahlı saldırıya uğrayan Mutlu Kaya'nın son hali...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Başbakan Binali Yıldırım'dan İYİ Parti ve erken seçim açıklaması

Başbakan Binali Yıldırım'dan İYİ Parti ve erken seçim açıklaması

İzmir metro hattında üst geçit raylara çöktü

İzmir metro hattında üst geçit raylara çöktü

Türkiye erken seçime gidiyor! AK Parti'de tarih netleşiyor!

Türkiye erken seçime gidiyor! AK Parti'de tarih netleşiyor!

YSK Başkanı Sadi Güven'den erken seçim açıklaması

YSK Başkanı Sadi Güven'den erken seçim açıklaması

AK Parti seçim hazırlıklarına başladı! Tüm milletvekilleri Erdoğan'la buluşacak

AK Parti seçim hazırlıklarına başladı! Tüm milletvekilleri Erdoğan'la buluşacak

Son dakika: OHAL 7. kez uzatıldı

Son dakika: OHAL 7. kez uzatıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.