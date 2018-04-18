KSYÖ'den Suriye açıklaması

LAHEY (AA) - Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (KSYÖ) Genel Direktörü Ahmet Üzümcü, Suriye rejiminin, Doğu Guta'da muhaliflerin kontrolündeki son nokta olan Duma ilçesinde 7 Nisan'da düzenlendiği kimyasal silah saldırısına yönelik araştırmaya güvenlik gerekçesiyle başlayamadıklarını ve henüz bölgeye girilemediğini bildirdi.

KSYÖ Genel Direktörü Üzümcü, yaptığı yazılı açıklamada, Durum Tespit Misyonunun (FFM) Duma'da yapmayı planladığı araştırmayla ilgili taraf ülkeleri bilgilendirmek istediğini belirterek, "Şu anda Durum Tespit Misyonunun ne zaman bölgeye girebileceğini bilmiyoruz." ifadelerini kullandı.

Üzümcü, Birleşmiş Milletler Emniyet ve Güvenlik Biriminin (UNDSS) hafta başında Suriye rejimi ile FFM'in belirli bir noktaya gidebilmesi için gereken önlemleri aldıktan sonra ekibe araştırmanın yapılacağı alanda bulunan Rus askeri polisinin eşlik edeceği konusunda anlaştıklarını kaydetti.

UNDSS'in dün öncelikle FFM'in gideceği alanda keşif yaptığının altını çizen Üzümcü, "UNDSS birinci bölgede büyük bir kalabalıkla karşılaştıkları için keşif ekibi geri çekilme kararı aldı. Diğer bölgede ise keşif ekibi ateşe tutularak alanda patlama olduğu için Şam'a döndü." değerlendirmesinde bulundu.