KSYÖ'den Suriye açıklaması

LAHEY (AA) - Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütünden (KSYÖ), Suriye rejiminin, Doğu Guta'da muhaliflerin kontrolündeki son nokta olan Duma ilçesinde 7 Nisan'da düzenlendiği kimyasal silah saldırısına yönelik araştırma çerçevesinde, Durum Tespit Misyonunun (FFM) bölgeyi ziyaret ettiği açıklandı.
KSYÖ'den yapılan yazılı açıklamada, FFM'in Duma'daki bir bölgeyi ziyaret ederek analiz için numuneler topladığı, ikinci bir bölgede araştırma yapılmasının da düşünüldüğü belirtildi.
Toplanan numunelerin önce Hollanda'nın Rijswijk kentindeki laboratuvarda inceleneceği, daha sonra analiz için KSYÖ'nun belirleyeceği bir laboratuvara gönderileceği kaydedildi.
FFM'nin hazırlayacağı rapor, taraf devletlere sunulacak.
KSYÖ Genel Direktörü Ahmet Üzümcü, hafta içinde yaptığı açıklamada, Duma'da kimyasal silah saldırısına yönelik araştırmaya güvenlik gerekçesiyle başlayamadıklarını ve bölgeye henüz girilemediğini belirtmişti.
Doğu Guta'nın Duma ilçesindeki sivil yerleşimlere 7 Nisan'da düzenlenen kimyasal silah saldırısında 78 kişi yaşamını yitirmişti.
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