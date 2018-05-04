KSYÖ'den Suriye açıklaması

LAHEY (AA) - Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (KSYÖ), Durum Tespit Misyonunun (FFM), Suriye rejiminin 7 Nisan'da Doğu Guta'nın Duma ilçesinde düzenlendiği kimyasal silah saldırısına yönelik ilk araştırmasını tamamladığını açıkladı.

Örgütten yapılan yazılı açıklamada, KSYÖ laboratuvarına getirilen numunelerin incelendikten sonra analiz için örgüt tarafından belirlenecek bir laboratuvara gönderileceği belirtildi.

Analizin 3 ila 4 hafta kadar sürebileceği ifade edilen açıklamada, Duma raporunun taraf devletlere ne zaman sunulacağına dair henüz bir tarih verilemeyeceği kaydedildi.

FFM'in daha çok bilgi ve materyal toplamak için araştırmaya devam edeceği de aktarıldı.

KSYÖ Genel Direktörü Ahmet Üzümcü de FFM ekibine cesareti ve profesyonelliği için teşekkür etti.

Doğu Guta'nın Duma ilçesindeki sivil yerleşimlere 7 Nisan'da düzenlenen kimyasal silah saldırısında 78 kişi yaşamını yitirmişti.

