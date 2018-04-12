KSYÖ'nün çifte ajan Skripal'in zehirlenmesine ilişkin açıklaması

LONDRA (AA) - İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütünün (KSYÖ), çifte ajan Sergey Skripal ile kızı Yulia’nın 4 Mart’ta Salisbury’de zehirlenmesinde askeri nitelikte ve sinir sistemi üzerinde etkili bir kimyasal madde kullanıldığının bildirilmesine ilişkin "Bir sonraki adımı görüşmek üzere gelecek çarşamba KSYÖ'yü oturuma çağırdık. Kremlin cevap vermeli." dedi.
KSYÖ'nün açıkladığı rapora ilişkin değerlendirmede bulunan Johnson, örgütün bağımsız olarak tespit ettiği ancak isim vermediği maddeyi, "O (kimyasal madde), askeri nitelikte ve sinir sistemi üzerinde etkili olan Novichok'tur." ifadesiyle tanımladı.
Johnson, "Bu (sonuç) dünya genelinde yüksek itibara sahip dört bağımsız laboratuvarda yapılan testlere dayanmaktadır. Hepsi aynı kesin sonuçları verdi." dedi.
Saldırıda ne kullanıldığına dair bir şüphe bulunmadığını ve sorumlularının kim olduğu konusunda alternatif bir açıklamaya yer kalmadığını ifade eden İngiliz Bakan, sadece Rusya'nın böylesine bir saldırıyı düzenleyecek araca, motivasyona ve kayıtlara sahip olduğunu öne sürdü.
Uluslararası kimyasal silah protokollerine sıkı bağlılıklarını göstermek üzere ülkesinin, Sergey Skripal ile kızı Yulia'dan alınan örnekleri test etmek üzere KSYÖ uzmanlarını Ada'ya davet ettiğini anımsatan Johnson, İngiliz uzmanların yaptığı analizlerinden ise hiçbir zaman şüphe duymadıklarının altını çizdi.
Rusya'nın aksine ülkesinin saklayacak bir şeyi olmadığını belirten Johnson, KSYÖ raporunun Rusya da dahil olmak üzere diğer üye ülkelerle paylaşılmasını istediklerini aktardı.
Johnson, "Şimdi bu tür silahların anlamsız kullanımının bastırılmasına yardımcı olmak üzere ortaklarımızla yorulmadan çalışacağız. Bir sonraki adımı görüşmek üzere de gelecek çarşamba KSYÖ'yü oturuma çağırdık. Kremlin cevap vermeli. Dünya toplumu olarak, hepimizi güvende tutan kurallara dayalı düzen için ayağa kalkmalıyız. Bu tür silahların kullanımı asla haklı görülemez ve sona ermelidir." ifadelerini kullandı.
- Kızı taburcu oldu ancak kendisi halen ağır hasta
KSYÖ'den bugün yapılan açıklamada, İngiltere'nin yardım talebi üzerine örgütün bağımsız profesyonel teknik uzman ekibi gönderdiği ve saldırıda kullanılan kimyasal maddenin teyidi için yapılan araştırma sonucunda Skripal ile kızı Yulia’nın zehirlenmesinde askeri nitelikte ve sinir sistemi üzerinde etkili bir kimyasal madde kullanıldığının tespit edildiği belirtilmişti.
İngiliz dış istihbarat servisi MI6 için çalıştığı ortaya çıktığında ülkesinde mahkum edilen ve daha sonra casus takasıyla İngiltere'ye gelen 66 yaşındaki Rus ajan Sergey Skripal ile 33 yaşındaki kızı Yulia Skripal, 4 Mart'ta Salisbury'de bir bankta bilinçlerini yitirmiş vaziyette bulunmuştu.
İngiltere, olayda Rusya tarafından imal edildiği ileri sürülen, askeri nitelikte ve sinir sistemi üzerinde etkili bir kimyasal maddenin kullanıldığının kesinlik kazandığını duyurmuştu. Bu maddenin Sovyetler Birliği tarafından 1970 ve 1980'lerde geliştirilen "Novichok" adlı kimyasal grubunun üyesi olduğu belirtilmişti.
Olayın ardından Rusya'nın 23 diplomatını sınır dışı eden İngiltere, yürüttüğü diplomatik temaslarla çok sayıda ülkenin de Rus diplomatları sınır dışı etmesini sağlamıştı. Rusya da mütekabiliyet ölçüleri içinde bu ülkelerin diplomatlarıyla ilgili sınır dışı kararları vermişti.
Saldırıdan bu yana kaldığı hastaneden bu hafta başında taburcu edilen ve tedavisine dışarıda devam edilen Yulia Skripal, dün yaptığı açıklamada, babasının halen ağır hasta olarak hastanede tedavisine devam edildiğini duyurmuştu.
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