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KSYÖ'nün yetkisi genişletildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.06.2018 17:36 | Son Güncelleme

KSYÖ'nün yetkisi genişletildi

LAHEY (AA) - Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'ne, kimyasal silahların kim tarafından kullanıldığının tespit yetkisi verildi.

Hollanda'nın Lahey kentinde KSYÖ tarafından düzenlenen 4. Acil Taraf Devletler Konferansında, İngiltere'nin inisiyatifi ve Türkiye'nin de içinde bulunduğu toplam 22 ülke ile ortak sunulan KSYÖ'nün yetkisinin genişletilmesini öngören karar tasarısı kabul edildi.

Kabul edilen tasarıya göre, KSYÖ'ye, kimyasal silah kullanımının belirlenmesi yetkisi dışında kimyasal silah saldırılarından kimin sorumlu olduğunu tespit etme yetkisi verildi.

Konferansta, 24'e karşı 82 oyla kabul edilen yeni karar tasarısını ABD ve Avrupa Birliği kabul ederken Rusya, İran ve Suriye ret oyu verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Hollanda Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü’ne (KSYÖ) Ortak Soruşturma Misyonu (JIM)

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