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KTB’nin yeni Başkanı Recep Bağlamış oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2018 18:00 | Son Güncelleme

Kayseri Ticaret Borsası (KTB) meclis üyeleri, meslek komitesi seçimlerinden sonra yönetim kurulu, disiplin kurulu üyeleri ve TOBB delegeleri seçimi için sandık başına gitti.KTB Hizmet binasında yapılan seçimlerde yeni başkan Recep Bağlamış oldu.

KTB’nin yeni Başkanı Recep Bağlamış oldu

Kayseri Ticaret Borsası (KTB) meclis üyeleri, meslek komitesi seçimlerinden sonra yönetim kurulu, disiplin kurulu üyeleri ve TOBB delegeleri seçimi için sandık başına gitti.
KTB Hizmet binasında yapılan seçimlerde yeni başkan Recep Bağlamış oldu. Sonuçlar, Pazartesi günü İlçe Seçim Kurulu’nun onaylaması ile resmiyet kazanacak. Yapılan seçimlerle ilgili açıklama yapan Başkan Recep Bağlamış, seçimlerin hayırlı olması temennisinde bulunarak; "Demokratik bir seçim süreci yaşadık. Meclis üyelerimizin teveccühü ile seçildik. Büyük bir sorumluluk yüklendiğimizin farkındayız. Bu yüzden borsa üyelerimize ve şehrimize en iyi şekilde hizmet etmek için gayret göstereceğiz. Borsamızın eski yönetimine yaptıkları hizmetlerden dolayı çok teşekkür ederiz. Yeni, dinamik bir yönetim kurulu ile önümüzdeki dönem için güzel çalışmalara imza atacağız" dedi. Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet İştahlı ise seçimlerin hayırlı olması temennisinde bulundu.
Resmi olmayan sonuçlara göre KTB’nin yeni yönetim kurulu şu isimlerden oluştu; Recep Bağlamış, Bekir Çizmeli, Mehmet İştahlı, Yunus Karaca, İsa Yürdem.

KTB’nin yeni Başkanı Recep Bağlamış oldu

KTB’nin yeni Başkanı Recep Bağlamış oldu

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