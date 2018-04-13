KTB’nin yeni Başkanı Recep Bağlamış oldu

Kayseri Ticaret Borsası (KTB) meclis üyeleri, meslek komitesi seçimlerinden sonra yönetim kurulu, disiplin kurulu üyeleri ve TOBB delegeleri seçimi için sandık başına gitti.
KTB Hizmet binasında yapılan seçimlerde yeni başkan Recep Bağlamış oldu. Sonuçlar, Pazartesi günü İlçe Seçim Kurulu’nun onaylaması ile resmiyet kazanacak. Yapılan seçimlerle ilgili açıklama yapan Başkan Recep Bağlamış, seçimlerin hayırlı olması temennisinde bulunarak; "Demokratik bir seçim süreci yaşadık. Meclis üyelerimizin teveccühü ile seçildik. Büyük bir sorumluluk yüklendiğimizin farkındayız. Bu yüzden borsa üyelerimize ve şehrimize en iyi şekilde hizmet etmek için gayret göstereceğiz. Borsamızın eski yönetimine yaptıkları hizmetlerden dolayı çok teşekkür ederiz. Yeni, dinamik bir yönetim kurulu ile önümüzdeki dönem için güzel çalışmalara imza atacağız" dedi. Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet İştahlı ise seçimlerin hayırlı olması temennisinde bulundu.
Resmi olmayan sonuçlara göre KTB’nin yeni yönetim kurulu şu isimlerden oluştu; Recep Bağlamış, Bekir Çizmeli, Mehmet İştahlı, Yunus Karaca, İsa Yürdem.
CHP'li Balbay'dan MEB'e çok sert LGS tepkisi: Bu iş karakolda bitecek
Aydın Doğan'dan Demirören'e: Hürriyet'in kumaşıyla fazla oynamayın!
Hollanda'da Suriye kararı
Hurda diye aldı, içinden onlarca altın çıktı!
Selahattin Demirtaş: Ben orada ölürsem tabutumu dik çıkarsınlar
Böyle baba olmaz olsun! Bebeğini çatıdan attı!
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD-Rusya krizine ilişkin açıklama
20'den fazla kadınla evlendi, 200 çocuk sahibi oldu ve tam 256 yıl yaşadı!
Umre yerine Balıklıgöl'e götürüldüler
Cinsel organına kokain sürdü! Sonrası dehşet
Okuyucu Yorumları 0 yorum