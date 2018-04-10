KTO Başkanvekili Celal Hasnalçacı:

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkan Vekili Celal Hasnalçacı, "Türkiye ekonomisinde üretim faaliyetleri kadar ihracatın da önemi büyüktür" dedi. Ekonomi Bakanlığı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin koordinasyonu ile düzenlenen ve KTO’nun ev sahipliği yaptığı ’Ekonomi Bakanlığı Dış Ticaret Bilgilendirme Semineri’ düzenlendi. KTO Konferans Salonu’nda düzenlenen seminerin açılış konuşmasını yapan KTO Başkan Vekili Celal Hasnalçacı, "Kayseri, Türkiye’nin merkezinde yer alan, 6 bin yıllık tarihi geçmişe sahip en eski yerleşim yerlerinden biri konumunda bulunmaktadır. Şehrimiz, önemli bir sanayi ve ticaret merkezi olma özelliğini, her geçen gün sağladığı gelişme ile daha da pekiştirmektedir. Dünyanın ilk organize ticaret merkezi olarak kabul edilen Kültepe’de başlayan ticaret geleneğini devam ettiren Kayseri, 5 milyar doları aşan üretimi, 3 milyar dolarlık dış ticaret hacmi ile ülkemizin önemli bir ticaret ve sanayi şehridir. Kayseri, Kalkınma Bakanlığının 2011 yılı İllerin ve Bölgelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırmasına göre 17. sırada yer almaktadır. Ekonomi Bakanlığının 2011 yılı İl Dış Ticaret Raporuna göre, Nitelikli Sıçrama Kabiliyeti sıralamasında 10. sırada yer almaktadır. Uluslararası Rekabet Araştırmaları Kurumu’nun 2009-2010 İller Arası Rekabetçilik Endeksi sıralamasında 12. sırada, Markalaşma Becerisi ve Yenilikçilik Alt Endeksi sıralamasında ise 4. sırada yer almaktadır. İlde sanayileşme politikaları Cumhuriyetin ilanından sonra başlamış olup, 1926 yılında Kayseri Tayyare Fabrikası ve Bünyan Halı İpliği Fabrikası, 1935 yılında ise Sümerbank Kayseri Bez Fabrikasının faaliyete geçirilmesiyle sanayileşmenin ilk adımları atılmıştır. Bugün itibariyle İlimizde, 3 Organize Sanayi Bölgesi, 16 Küçük Sanayi Sitesi, 1 Serbest Bölge ve 1 Teknoloji Geliştirme Bölgesi bulunmaktadır. İlde toplam 44 milyon 740 bin m planlı endüstri alanı bulunmaktadır" ifadelerini kullandı.

Türkiye ekonomisinde üretim faaliyetlerinin olduğu kadar ihracatın da öneminin büyük olduğunu kaydeden Hasnalçacı, "Ürettiğini satamayan özellikle de dış pazarlarda yer alamayan bir ekonomi küçülmeye ve dışa bağımlı yaşamaya mahkumdur. Ülkemizin ihracatın yapısına baktığımızda 1950 yılından 1980’li yıllara kadar toplam ihracat içindeki tarım ürünlerinin payı, sanayi ürünlerinin payına göre daha fazla oranda gerçekleşmektedir. 1980’li yıllarda 8. Cumhurbaşkanı Rahmetli Turgut Özal’ın başlattığı dünyaya açılım ile ülkemiz ihracat yapma noktasında atılıma geçmiştir. 1980 yılı itibariyle sanayi ürün ihracatının toplam ihracat içindeki payında yüzde 100’e yakın bir artış sağlanmıştır. Ülkemizin ihracattaki konumu tüm çabalara karşın 2000’lı yıllara kadar istenilen seviyelerde gerçekleşmemiştir. Bu durum 2003 yılından sonra değişime uğraya başlamış ve çabaların arttığı görülmüştür. Türkiye’nin 2003 yılındaki ihracat rakamı 47 milyar dolar civarında iken, 2017 yılında ihracat 157 milyar dolar seviyesine ulaşmıştır. Kayseri’de 2003 yılında 465 milyon dolar ihracat yapılırken, 2017 yılında 1,65 milyar dolar ihracat gerçekleştirilmiştir. Ulaşılan bu rakamlar Türkiye’nin son 15 yıldaki başarısını ortaya koymaktadır. Ancak bu yeterli görülmemektedir. Bundan sonraki süreçte 500 milyar dolarlık ihracat yapan bir Türkiye olabilmek için daha gayretli çalışmak gerekmektedir" şeklinde konuştu.