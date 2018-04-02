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KTO Karatay Üniversitesinde, üniversite sınavı provası

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.04.2018 16:20 | Son Güncelleme

KTO Karatay Üniversitesi 31 Mart’ta düzenlediği Temel Yeterlilik Testi (TYT) provası yoğun katılım ile üniversite kampüsünde gerçekleştirildi.KTO Karatay Üniversitesi yaklaşan Temel Yeterlilik Testi (TYT) öncesi üniversiteye hazırlanan öğrencilere sınav provası yaşattı.

KTO Karatay Üniversitesinde, üniversite sınavı provası

KTO Karatay Üniversitesi 31 Mart’ta düzenlediği Temel Yeterlilik Testi (TYT) provası yoğun katılım ile üniversite kampüsünde gerçekleştirildi.
KTO Karatay Üniversitesi yaklaşan Temel Yeterlilik Testi (TYT) öncesi üniversiteye hazırlanan öğrencilere sınav provası yaşattı. TYT’ ye az bir süre kala, gerçek sınavı aratmayan, adayların adlarına düzenlenmiş belgelerle, KTO Karatay Üniversitesi amfilerinde, tüm sınav kuralları dikkate alınarak deneme sınavı yapıldı. KTO Karatay Üniversitesi İletişim Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen TYT provası geçtiğimiz Cumartesi günü Konya ve ilçelerinde eğitim gören öğrencilerin katılımıyla üniversite kampüsünde düzenlendi.
ÖSYM kurallarının tümüyle uygulandığı sınav kapsamında bina girişinden aramaya, giriş kartı ve kimlik kontrollerinden optik okuyucuda hazırlanmış sınav kağıtlarına kadar her şey gerçek sınav ortamını aratmadı. TYT öncesi sınava giren yaklaşık 100 okuldan 2 bin 500 öğrenci, KTO Karatay Üniversitesi’nde gerçek üniversite ortamında olmanın mutluluğunu yaşadı.12. sınıf öğrencileri ve mezun öğrenciler sınavda ÖSYM’nin dağıttığı kalemden, sınavın yapılış şekline kadar gerçek bir TYT gibi yapılan provada, sınav öncesi eksiklerini tespit ederek, karşılaşabilecekleri muhtemel problemleri de yerinde tespit etme olanağını buldu.

İnsan Odaklı Eğitim
Sınavla ilgili üniversiteden yapılan açıklamada ise “Kurulduğumuz günden bu yana üniversite olarak insan odaklı bir eğitim sistemini benimsedik. KTO Karatay Üniversitesi olarak öğrencilerin yanında olduğumuzu belirtmek için burada bulunuyoruz. 23 Haziran’da yapılacak TYT öncesinde öğrencilere gerçek sınav deneyimini yaşayarak sınav kaygısını önlemek, sınavda nelere dikkat etmesi gerektiğini öncesinde deneyimlemek için bu sınavı gerçekleştirdik” ifadeleri yer aldı.

KTO Karatay Üniversitesinde, üniversite sınavı provası

KTO Karatay Üniversitesinde, üniversite sınavı provası

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