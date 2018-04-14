KTO üyeleri başkanını seçiyor

Kayseri Ticaret Odası (KTO) seçimlerinde başkan adayları Mahmut Hiçyılmaz ve Ömer Gülsoy oylarını kullandı.

Dünya Ticaret Merkezi’nde sabah saatlerinde başlayan oy verme işlemine, oda üyeleri yoğun ilgi gösterdi. Seçimlerde oyunu kullanan KTO Başkanı ve Başkan Adayı Mahmut Hİçyılmaz, seçimlerin hayırlı olması temennisinde bulundu. Hiçyılmaz, “İnşallah kullanılan oyların hepsi hayırlı olur. Bugün bildiğiniz gibi Kayseri Ticaret Odası’nda meslek komiteleri seçimi yapıyoruz. Bu seçim sürecinde çok çalışmalar yapıldı ve emek harcandı. Neticesinde bugün itibariyle yoğunluk var. Üyeler geliyorlar ve oylarını kullanıyorlar. Sanki bazı sandıklarda çok karışıldığı ve ‘İlla şu renge oy ver’ denildiği kulağıma geliyor. Keşke bunlar olmasa diye düşünüyorum. Zaten işin başından beri bu seçimin sanki kuralların yürütüldüğü konusunda bazı endişelerimizin olduğunu ifade etmeye çalışmıştım. ancak burada da çok agresif davranan arkadaşlarımız var. ‘İlla kırmızıya oy vereceksin’ diye baskı yapan arkadaşlarımızın olduğu bize söyleniyor ama yapılabilecek bir şey var mıdır bilmiyorum. Akşam saat 5 ‘e kadar oylamalar devam edecek. Neticesinde sandıklar açılacak ve sandıktan çıkan netice nasıl olursa olsun taraflar bunu kabul edecekler. Bundan sonraki 4 yıllık süre içerisinde Kayseri Ticaret Odasını yönetecek olan öncelikle meclis belli olacak. Meclisten sonra prosedürleri işlemek suretiyle yönetim kurulu, disiplin kurulu ve TOBB delegeleri tespit edilmiş olacak. Ben katılımın çok olduğunu görüyorum. Seçim, gördüğüm kadarıyla sakin geçiyor. Bu şekilde akşama kadar devam etmesini ve neticesinin hayırlı olmasını temenni ediyorum. Çıkan neticenin ilimize, üyelerimize ve ülkemize hayırlar getirmesini temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

Başkan adayı Ömer Gülsoy da, seçimin sonunda milli iradenin galip geleceğini söyleyerek, “Oyumuzu kullandık, hayırlı ve uğurlu olsun. Kayseri’miz ve odamız için hayırlara vesile olsun. Akşamüstü de güzel bir netice ile neticelenmesini istiyoruz. Rabbim utandırmasın, kazanan Kayseri olacaktır. Bugün Kayseri Ticaret Odası’nda milli irade galip gelecektir. Listeler üzerinde bu kadar oyunlar oynamanın ve üyelerimize eziyet etmenin karşılığı görülecek” dedi.