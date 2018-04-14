KTO’da Ömer Gülsoy dönemi

Seçim işleminin tamamlanmasının ardından açıklamalarda bulunan Gülsoy, tüm Kayseri’yi Erciyes Dağı’nın tüm Kayseri’yi kucakladığı gibi kucaklayacaklarını söyleyerek, “Seçim süreci nezaketli bir şekilde geçti. Bizi germeye çalıştılar ama o süreçte asla gerginliğe fırsat vermedik. Sağ olsunlar, burada 2 güzide il başkanımız var. Kendileri de bir iş adamıdır. İş adamı kimlikleriyle beraber kendilerinin de bize oy vereceklerini ve destekleyeceklerini söylediler. Onları yanlış yöne çekenlere bir şey demiyorum. Başkanlarımız iş adamı kimlikleri ile bize destek verdiler. Birlik ve beraberlik olsun diye bize destek verdiler. Kayseri Ticaret Odası’nda milli irade oluşsun diye destek verdiler. 2 il başkanıma da teşekkür ediyorum. Diğer il başkanları da destek verdiler. Tüm destek verenlere, herkese çok teşekkür ediyorum. Kayseri Ticaret Odası birlik ve beraberlik içerisinde, Erciyes dağının Kayseri’yi kucakladığı gibi hizmet edecek ve tüm Kayseri’yi kucaklayacağız ve bu yapıdan kurtulmuş olacağız” ifadelerini kulandı.

AK Parti İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden de, huzurlu bir seçim olduğunu söyleyerek, “Çok şükür kazasız ve belasız huzurlu bir seçim oldu. Mühim olan buydu. Milli mutabakatı da burada sağlamış olduk. İlk örneğini de Kayseri’de göstermiş olduk. Kayseri’mize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. İnşallah bütün esnaflarımıza ve ticaret odamıza hayırlı olur. Başkanıma hayırlı hizmetler diliyorum” dedi.

MHP İl Başkanı Baki Ersoy ise, KTO’da bundan sonra farklı bir sürecin başlayacağını belirterek, “Öncelikle Ömer Gülsoy’u, ailesini ve ekibini tebrik ediyorum. Gerçekten zor bir işe soyundular. Bu şehirde bu işlere soyunmak kolay değildir. Hep birlikte bir şeyler başarmak için yola çıkıldı. Bizlerde iş adamı kimliklerimizle Ömer başkanım ve ekibine destek vermek için buradaydık. Sonuçların vatanımıza, milletimize, Kayseri’mize ve iş adamlarımıza hayırlara vesile olmasını Allah’tan diliyorum. Bana göre Kayserili iş adamları bugün yakışanı yaptı. Biz geçmişte çok uyardık. ‘Siz kendinize yakışanı yapın’ dedik. Kendisine yakışanı yapmayanlar, bugün Kayserili iş adamlarının kendisine yakışanı yapmasıyla birlikte yok oldular. Bundan sonra başka bir süreç başlıyor. Ömer başkanım inşallah Kayseri ticaretini buradan alacak, çok farklı bir noktaya getirecek. Bizim beklentimiz ve talebimiz budur. Cahit başkanım burada milli mutabakattan bahsetti. Biz milli olan her şeyin içerisindeyiz. Bugün de milli olan kişinin adı Ömer Gülsoy’du” diye konuştu.