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KTÜ'den yerli ve milli ilaç sanayisine destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.08.2018 13:55 | Son Güncelleme

KTÜ Rektörü Prof. Dr. Süleyman Baykal: - "İlaç ve Farmasötik Formülasyon Araştırma ve Uygulama Merkezi'ni kurarak yerli ve milli sanayiye destek için önemli bir hamle ortaya koyduk"

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) bünyesinde İlaç ve Farmasötik Formülasyon Araştırma ve Uygulama Merkezi kuruldu.

KTÜ Rektörü Prof. Dr. Süleyman Baykal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üniversite olarak Trabzon, bölge ve ülkenin 2023 hedeflerine katkı sağlamak için çalışmalara devam ettiklerini söyledi.

Baykal, ihracaat, istihdam ve katma değer üretimi bakımından yapılan analizlerin, Türkiye'yi 2023 ve 2071 hedeflerine götürecek 5 odak sektörün kimya ve ilaç, motorlu kara taşıtları, gıda ve içecek, makina teçhizat ve yarı iletken elektronik ürünler olarak belirlediğini vurguladı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca yerli ve milli sanayiye destek kapsamında açıklanan sektörlerden olan ilaç sektörüne yönelik hamle yaparak araştırma merkezi kurulması için ön çalışma yaptıklarını bildiren Baykal, merkezin kuruluş gerekçesini, kısa, orta ve uzun vadeli eylem planlarını ilgili bakanlıkla paylaştıklarını aktardı.

Eylem planına ilişkin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında görüşmeler gerçekleştirdiklerinin altını çizen Baykal, "Görüşmeler sonucunda bakanlık tarafından böyle bir merkezin KTÜ bünyesinde kurulmasının çok olumlu olacağı, ülkenin yerli ve milli sanayisine katkı sağlayacağı, 2023 hedefleri ve ülke sanayi stratejileri ile uyumlu olduğu ve katkı sağlanabileceği tarafımıza bildirildi." dedi.

Baykal, bu gelişmenin ardından Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca YÖK'e, KTÜ İlaç ve Farmasötik Formülasyon Araştırma ve Uygulama Merkezi kurulmasını desteklemeye ilişkin yazı gönderildiğini belirterek, YÖK'ün de onayıyla merkezin kurulmasına karar verildiğini ifade etti.

Gelişmelere bağlı olarak, KTÜ İlaç ve Farmasötik Formülasyon Araştırma ve Uygulama Merkezi'ni kurduklarını dile getiren Baykal, şu değerlendirmede bulundu:

"KTÜ İlaç ve Farmasötik Formülasyon Araştırma ve Uygulama Merkezi'ni kurarak yerli ve milli sanayiye destek için önemli bir hamle ortaya koyduk. Merkez sayesinde ilaç sanayi Trabzon'a çekilecek. KTÜ'nün eczacılık, tıp, fen ve mühendislik fakülteleri ile sağlık bilimleri enstitülerinin güçlü akademik tecrübesi ilaç sektörü için kullanılacak."

Baykal, merkezin 90 günlük kısa vadeli eylem planı kapsamında, eylül ayının başında belirlenecek tarihte ilaç sanayi firmalarının temsilcilerini KTÜ'de düzenleyecekleri toplantıda ağırlayacaklarını aktardı.

Baykal, merkezin yönetim kurulunda ilaç sanayi ve kamu kurumlarından da temsilcilerin yer alacağını sözlerine ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
İlaç merkezi KTÜ Rektörü Baykal Trabzon

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