KTÜ'den yerli ve milli ilaç sanayisine destek

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) bünyesinde İlaç ve Farmasötik Formülasyon Araştırma ve Uygulama Merkezi kuruldu.

KTÜ Rektörü Prof. Dr. Süleyman Baykal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üniversite olarak Trabzon, bölge ve ülkenin 2023 hedeflerine katkı sağlamak için çalışmalara devam ettiklerini söyledi.

Baykal, ihracaat, istihdam ve katma değer üretimi bakımından yapılan analizlerin, Türkiye'yi 2023 ve 2071 hedeflerine götürecek 5 odak sektörün kimya ve ilaç, motorlu kara taşıtları, gıda ve içecek, makina teçhizat ve yarı iletken elektronik ürünler olarak belirlediğini vurguladı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca yerli ve milli sanayiye destek kapsamında açıklanan sektörlerden olan ilaç sektörüne yönelik hamle yaparak araştırma merkezi kurulması için ön çalışma yaptıklarını bildiren Baykal, merkezin kuruluş gerekçesini, kısa, orta ve uzun vadeli eylem planlarını ilgili bakanlıkla paylaştıklarını aktardı.

Eylem planına ilişkin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında görüşmeler gerçekleştirdiklerinin altını çizen Baykal, "Görüşmeler sonucunda bakanlık tarafından böyle bir merkezin KTÜ bünyesinde kurulmasının çok olumlu olacağı, ülkenin yerli ve milli sanayisine katkı sağlayacağı, 2023 hedefleri ve ülke sanayi stratejileri ile uyumlu olduğu ve katkı sağlanabileceği tarafımıza bildirildi." dedi.