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KTÜ'ye 33 akademisyen alınacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.05.2018 10:37 | Son Güncelleme

KTÜ'ye 33 akademisyen alınacak

Karadeniz Teknik Üniversitesine (KTÜ) 33 akademisyen alınacak.

KTÜ'den yapılan açıklamaya göre, Şalpazarı Meslek Yüksekokulu'na 3, Sağlık Bilimleri ve İlahiyat Fakülteleri ile Yabancı Diller Yüksekokuluna ise 1'er öğretim görevlisi alınacak.

Mühendislik Fakültesine 9, Fen Fakültesine 6, Edebiyat Fakültesine 3, Sağlık Bilimleri ile Fatih Eğitim Fakültelerine ise 2'şer araştırma görevlisi ataması yapılacak.

Tıp, İlahiyat, Güzel Sanatlar ve Diş Hekimliği Fakülteleri ile Devlet Konservatuvarına ise 1'er araştırma görevlisi alınacak.

Kadrolara başvurular 24 Mayıs'a kadar yapılabilecek.

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Akademisyen alımı Karadeniz Teknik Üniversitesi Trabzon

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