Kastamonu Üniversitesinde (KÜ) öğrenim gören Endonezyalı öğrenciler tarafından "Merhaba Endonezya" programı düzenlendi.

Ahmed Yesevi Konferans Salonu'nda, KÜ Endonezyalı Öğrenciler Topluluğunca gerçekleştirilen program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı.

Programda Endonezyalı öğrenciler dans ve dövüş gösterileri sundu, geleneksel kıyafet defilesi yaptı.

KÜ Rektörü Prof. Dr. Seyit Aydın, burada yaptığı konuşmada, Endonezyalı Öğrenciler Topluluğu'nun geçen yıl kurulduğunu belirtti.

"Merhaba Endonezya" programının geçen yıl da düzenlendiğini hatırlatan Aydın, " Kur'an-ı Kerim'de 'Mümin müminin kardeşidir' diyor. Siz de kardeş olarak buradasınız, burası sizin eviniz, evinize hoş geldiniz. Burada hepimizin ortak maksadı üniversitemizde iyi bir şekilde yetişmeniz ve memleketlerinize iyi hizmetler kazandırmak için dönmenizdir. Buradaki kardeşlerimizle olan tanışıklığımız inşallah ömür boyu sürer." dedi.

Endonezya Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçiliği Ekonomi Ataşesi Sayoga Kadarısman ise programa katılmaktan dolayı büyük mutluluk duyduğunu belirtti.

KÜ Endonezyalı Öğrenciler Topluluğu Başkanı Fighy Radhiyya Purnama da programa katılanlara teşekkür etti.

