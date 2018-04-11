HABER

“Kuaförde Bir Gün” adlı tiyatro sahnelendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.04.2018 14:56 | Son Güncelleme

Malatya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu (MBŞT) tarafından “Kuaförde Bir Gün” adlı tiyatro oyunu seyirciyle buluşturuldu.Sanat Merkezi Salonu’nda sahnelenen oyun, büyük ilgi gördü.

“Kuaförde Bir Gün” adlı tiyatro sahnelendi

Malatya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu (MBŞT) tarafından “Kuaförde Bir Gün” adlı tiyatro oyunu seyirciyle buluşturuldu.
Sanat Merkezi Salonu’nda sahnelenen oyun, büyük ilgi gördü. 2 ayrı günde oynanan oyunda, Ali Emir Birer, Can Zeynel Güneş, Fatih Akgün, Furkan Ersoy, Handenur Korkutata, Hatice Görgeç, Mert Aslan ve Üner Kanoğlu rol aldı.
Oyunun sonunda Büyükşehir Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Sanat Etkinlikleri Şube Müdürü Coşkun Karaağaç, oyunculara çiçek takdim etti.

“Kuaförde Bir Gün” adlı tiyatro sahnelendi

“Kuaförde Bir Gün” adlı tiyatro sahnelendi

“Kuaförde Bir Gün” adlı tiyatro sahnelendi

Son dakika! Erdoğan: Bedelini ağır ödeyeceklerSon dakika! Erdoğan: Bedelini ağır ödeyecekler
İşte İYİ Parti'nin ittifak yapacağı 2 partiİşte İYİ Parti'nin ittifak yapacağı 2 parti
Uyuşturucu tacirlerine büyük darbe!Uyuşturucu tacirlerine büyük darbe!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Savaş sesleri! ABD ve Rusya'dan son dakika açıklamalar geliyor

Savaş sesleri! ABD ve Rusya'dan son dakika açıklamalar geliyor

Son dakika! Cezayir'de düşen uçakta 257 kişi öldü

Son dakika! Cezayir'de düşen uçakta 257 kişi öldü

Survivor'da Cumali'nin takım değiştirmesi talebine Acun Ilıcalı'dan açıklama

Survivor'da Cumali'nin takım değiştirmesi talebine Acun Ilıcalı'dan açıklama

Motorin fiyatlarına yeni zam! İşte son motorin fiyatları...

Motorin fiyatlarına yeni zam! İşte son motorin fiyatları...

Koca cinayetinde şok ifadeler: Kayınpederimi odamda yarı çıplak...

Koca cinayetinde şok ifadeler: Kayınpederimi odamda yarı çıplak...

NBA yıldızı hamile sevgilisi Khloe Kardashian'ı striptizci güzelle aldattı!

NBA yıldızı hamile sevgilisi Khloe Kardashian'ı striptizci güzelle aldattı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Türkiye'ye geliyor

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Türkiye'ye geliyor

Şanlıurfa'da 3 terörist yakalandı

Şanlıurfa'da 3 terörist yakalandı

Liseli kıza avluda dehşeti yaşattı

Liseli kıza avluda dehşeti yaşattı

FETÖ'cülerin kirli yöntemi deşifre oldu

FETÖ'cülerin kirli yöntemi deşifre oldu

"Abdullah Gül aday olmaz, 'Hanım bir sus' demesini bilir"

"Abdullah Gül aday olmaz, 'Hanım bir sus' demesini bilir"

Yasak aşk vahşeti!

Yasak aşk vahşeti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.