“Kuaförde Bir Gün” adlı tiyatro sahnelendi

Malatya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu (MBŞT) tarafından “Kuaförde Bir Gün” adlı tiyatro oyunu seyirciyle buluşturuldu.

Sanat Merkezi Salonu’nda sahnelenen oyun, büyük ilgi gördü. 2 ayrı günde oynanan oyunda, Ali Emir Birer, Can Zeynel Güneş, Fatih Akgün, Furkan Ersoy, Handenur Korkutata, Hatice Görgeç, Mert Aslan ve Üner Kanoğlu rol aldı.

Oyunun sonunda Büyükşehir Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Sanat Etkinlikleri Şube Müdürü Coşkun Karaağaç, oyunculara çiçek takdim etti.