Küba'nın başkenti Havana'da Boeing 737 tipi yolcu uçağı düştü

Küba'nın başkenti Havana’dan Holguin’e giden ve 107 yolcu taşıyan Boeing 737 tipi yolcu uçağı havalimanında kalkıştan kısa süre sonra düştü.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ve kurtarma ekibi sevk edildi. Uçağın Küba Havayolları'na (Cubana de Aviación) ait olduğu belirtildi.

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