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Küba'nın başkenti Havana'da Boeing 737 tipi yolcu uçağı düştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.05.2018 20:22 | Son Güncelleme

Küba'nın başkenti Havana 'da Boeing 737 tipi yolcu uçağının havalimanında kalkıştan kısa süre sonra düştüğü bildiriliyor. Uçakta 107 yolcunun olduğu belirtiliyor.

Küba'nın başkenti Havana'da Boeing 737 tipi yolcu uçağı düştü

Küba'nın başkenti Havana’dan Holguin’e giden ve 107 yolcu taşıyan Boeing 737 tipi yolcu uçağı havalimanında kalkıştan kısa süre sonra düştü.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ve kurtarma ekibi sevk edildi. Uçağın Küba Havayolları'na (Cubana de Aviación) ait olduğu belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
Küba Havana Boeing 737 Yolcu Uçağı uçak kazası

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
Allah rahmet eylesin
off çok üzücü
allah yardımcınıZ olsun gerçek devlet gerçek insanlar
son iki yılda uçak kazaları artık gösterdi??
biryerde güçlü bir deprem düşünüyorum. Allah hepimizi korusun.
mubarek gun insallah kayip yoktur
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