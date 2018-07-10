Küba turizm işletmelerine yeniden izin vermeye başlayacak

HAVANA (AA) - Küba hükümeti yerli yeni turizm işletmelerine bu yıl sonundan itibaren yeniden lisans vermeyi başlayacağını duyurdu.

Hükümetten yapılan açıklamada, turizm sektöründeki özel işletmeleri düzenleyen yeni yasanın yürürlüğe girmesiyle 1 yıldan fazla süredir dondurulan işletme izinlerinin yeniden verilmeye başlatılacağı belirtildi.

Açıklamada yeni düzenlemeyle restoran, motel gibi özel turizm işletmelerine yeni bir vergi düzeni getirileceği bildirildi. Düzenlemeyle işletmelerin tüm gelirlerini devlet bankalarında açacakları hesaplarda tutmaları zorunlu olacak.

Ülkede 2014 yılında ABD ile başlayan normalleşme sürecinde özel turizm işletmelerinin sayısında patlama yaşanmıştı. Büyük ölçüde nakit ödemeler üzerinden işleyen sektör, vergi kaçakçılığının yanı sıra çalıntı devlet mallarının karaborsada satışlarını artırdığı için hükümet 2017 Ağustos'unda yeni işletmelere izin vermeyi durdurmuştu.

