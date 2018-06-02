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Küba yeni anayasa için çalışmalara başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.06.2018 22:47 | Son Güncelleme

Yeni anayasayı hazırlayacak komisyon meclisten onay aldı

HAVANA (AA) - Küba, Sovyet döneminden kalma anayasasını yenilemek üzere ilk adımı attı.

Yeni göreve başlayan Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, parlamentoda yapılan özel oturumda yeni bir anayasa hazırlamakla görevli komisyon için 30 aday önerdi.

Eski Devlet Başkanı Raul Castro'nun başkanlığını yapacağı komisyonun üye listesi parlamentodan onay aldı.

Diaz-Canel, toplantıda yaptığı konuşmada, "Bu adımla ülkemiz için son derece önemli bir süreci başlatmış oluyoruz. Hepimiz bunun gerektirdiği toplumsal ödev ve sorumluluğun farkında olmalıyız." ifadelerini kullandı.

Anayasa çalışması, komünist ada ülkesinde yüz binlerce Kübalının kendi hesabına çalışmaya başladığı, işçi dövizlerinin ülke ekonomisinin ayakta tutan temel girdilerden biri haline geldiği yeni ekonomik koşullara uyum sağlama çabası olarak değerlendiriliyor.

Küba'da 19 Nisan'da Ulusal Meclis tarafından devlet başkanlığına getirilen Diaz-Canel, Küba Devrimi'nin 60 yıla yaklaşan tarihinde Castro ailesi dışında devlet başkanlığı koltuğuna oturan ilk isim olmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
anayasa Küba Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel

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