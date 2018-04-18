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Küba'da Castro devri sona eriyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2018 11:06 | Son Güncelleme

Küba lideri Raul Castro, 2008'den bu yana yürüttüğü devlet başkanlığı görevini bırakıyor - Yarın toplanacak Ulusal Meclis'in Castro yerine Devlet Başkan Yardımcısı Diaz-Canel'i göreve getirmesi bekleniyor - Diaz-Canel, devrim sonrası Küba'da Castro soyadını taşımayan ilk devlet başkanı olacak

HAVANA/ Küba'da yarım asra yakın bir sürenin ardından ilk kez devlet başkanlığında Castro adı olmayacak.

Küba Devrimi'nin lideri Fidel Castro'dan devlet başkanlığını devralan Raul Castro görevini Devlet Başkanı Yardımcısı Miguel Diaz-Canel'e devredecek.

Yarın toplanacak ulusal meclisin, ikinci 5 yıllık başkanlık döneminin sonunda görevini bırakacağını açıklayan Raul Castro'nun yerine Diaz-Canel'i başkanlığa seçmesi bekleniyor.

Görev değişimiyle birlikte, Küba Cumhuriyeti'nin kurulduğu 1959 yılından bu yana ilk kez devlet başkanlığı makamında Castro soyadını taşımayan biri oturmuş olacak.

57 yaşındaki Diaz-Canel'in devlet başkanı olması ayrıca ülkenin kurucu kadroları içinde yer almayan, devrim döneminde yetişmiş kuşaktan bir ismin ilk kez başa geçmesi anlamına geliyor.

Öte yandan 86 yaşındaki Castro, devlet başkanlığı görevini bıraksa da ülkeyi yöneten Komünist Partinin başında kalacak. Dolayısıyla görev değişimi Castro'nun tamamen iktidardan çekilmesi anlamına gelmiyor.

Fidel Castro da 2008 yılında sağlık nedenleriyle devlet başkanlığı görevini kardeşine devretmiş, ancak Komünist Parti liderliğini sürdürmüştü. Castro, 2016 yılında 90 yaşında vefat etmişti.

Devlet başkanlığını devralması beklenen Diaz-Canel, 25 yıldır Komünist Parti içinde görev yapan bir isim. Santa Clara'daki Merkez Las Villas Üniversitesinde elektronik mühendisliği eğitimi alan Diaz-Canel, bir süre silahlı kuvvetlerde görev yaptıktan sonra kendi üniversitesinde öğretim üyesi olarak çalıştı. Komünist Parti gençlik misyonlarında da görev yapan Diaz-Canel, 2013 yılında Raul Castro tarafından devlet başkan yardımcılığına getirilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Devlet Başkanlığı Komünist Parti Küba Miguel Díaz-Canel Raul Castro

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