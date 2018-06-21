Küba'da devlet medyası yasakları esnetildi

HAVANA (AA) - Küba'da devlet medyasına yönelik yasakların esnetildiği bildirildi.
Kübalı gazeteciler, Associated Press ajansına yaptıkları açıklamada, Komünist Parti Siyasi Bürosunun, Miguel Diaz-Canel henüz devlet başkanı yardımcısıyken ve devlet medyasıyla iletişim politikalarından sorumluyken resmi basına daha fazla serbestlik tanıyan "Yeni İletişim Politikası"nı onayladığını belirtti.
Politikanın, Diaz-Canel'in devlet başkanlığı görevini Raul Castro'dan devraldığı nisan ayında yürürlüğe girdiği de kaydedildi.
Küba hükümetinden konuyla ilgili açıklama yapmadı.
Havana'da mayıs ayında bir yolcu uçağının kalkış sırasında düşmesi ve Tropik Alberto Fırtınası'nın yol açtığı ölümler, Küba devlet medyası tarafından dakika dakika güncellenerek haberleştirilmiş, Diaz-Canel ile kaza yerinde yapılan söyleşinin yayınlanması da dikkati çekmişti.
Küba'da bağımsız yazılı veya görsel basına izin verilmiyor, devlet medyasının da uzun süredir Komünist Parti açıklamalarından oluşan bir yayın politikası izlediği biliniyor.
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