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Küba'da düşen yolcu uçağı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.05.2018 11:35 | Son Güncelleme

Ulaştırma Bakanı Adel Yzquierdo Rodriguez, uçaktaki 110 kişinin öldüğünü açıkladı - Uçaktan ağır yaralı kurtulan 3 kişinin tedavisi devam ediyor

HAVANA (AA) - Küba'nın başkenti Havana'da cuma günü kalkışından kısa süre sonra düşen Boeing 737 tipi yolcu uçağındaki 110 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Küba Ulaştırma Bakanı Adel Yzquierdo Rodriguez, 113 kişinin bulunduğu Havana'dan Holguin kentine gitmek üzere Jose Marti Uluslararası Havalimanı'ndan havalandıktan kısa bir süre sonra düşen yolcu uçağında yaşamını yitirenlerin sayısını 110 olarak açıkladı.

Havana'daki Calixto Garcia Hastanesi Müdürü Carlos Alberto Martinez, uçaktan kurtulan 3 kişinin hastanede tedavi altında olduğunu belirterek, bu kişilerin durumunun ağır olduğunu ifade etti.

Devlet Başkanı Miguel Mario Diaz-Canel Bermudez, uçağın düşme nedeninin araştırılması için özel komisyonun oluşturulduğunu kaydetti.

Dün uçağın kara kutularından birine ulaşılmıştı.

Uçağın, Cubana Havayolları tarafından Meksikalı bir şirketten kiralandığı açıklanmıştı.

Küba'nın Artemisa kentinde geçen yıl bir askeri uçak düşmüş, kazada 8 kişi hayatını kaybetmişti. 2010'da da Santiago-Havana seferini yapan bir yolcu uçağının düşmesi sonucu 68 kişi yaşamını yitirmişti.

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Küba ölü Yolcu Uçağı

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