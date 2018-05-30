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Küba'da fırtına 4 can aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.05.2018 21:45 | Son Güncelleme

Küba'da fırtına 4 can aldı

Küba'da "Alberto" fırtınası nedeniyle 4 kişi hayatını kaybetti.

Şinhua Ajansının haberine göre, Küba'da son iki gündür saatteki hızı 161 kilometreye ulaşan tropikal Alberto fırtınası sonucu 4 kişi yaşamını yitirdi, bölgeden 51 bin kişi güvenli yerlere nakledildi.

Şiddetli yağışlar sellere neden oldu. Ülkede çok sayıda yol, köprü ve devlet dairesi zarar gördü.

Meteorolojiden fırtına ve yağışların devam edeceği yönünde uyarı yapıldı.

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Anahtar Kelimeler:
fırtına Küba sel

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