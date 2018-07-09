HABER

Küba'da kazada ölen Metehan, Fenerbahçe formasıyla uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.07.2018 11:21 | Son Güncelleme

 ULUDAĞ Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde her ikisi de öğretim görevlisi olan Elif ve Teoman Atıcı çiftinin, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonrası tatil için Küba'ya gönderdikleri oğulları Metehan Atıcı (20), burada motosikletle geçirdiği kazada yaşamını yitirdi.

Küba'da kazada ölen Metehan, Fenerbahçe formasıyla uğurlandı

Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)- ULUDAĞ Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde her ikisi de öğretim görevlisi olan Elif ve Teoman Atıcı çiftinin, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonrası tatil için Küba'ya gönderdikleri oğulları Metehan Atıcı (20), burada motosikletle geçirdiği kazada yaşamını yitirdi. Metehan Atıcı son yolculuğuna, tabutunun üzerine bırakılan taraftarı olduğu Fenerbahçe bayrağı ve formasıyla uğurlandı.
Bursa'da lise mezunu Metehan Atıcı, 30 Haziran- 1 Temmuz tarihlerinde yapılan YKS'ye girdi. Başaralı geçen sınavın ardından Atıcı'nın UÜ Tıp Fakültesi'nde her ikisi de doçent olan annesi Elif ve babası Teoman Atıcı, oğullarını tatil için Küba'ya gönderdi.
Motosiklet tutkunu olan Metehan Atıcı, geçen hafta Salı günü başkent Havana'da kiraladığı motosikletle geziye çıktı. Gezi sırasında Atıcı, aynı yöne giden otomobile arkadan çarptı. Ağır yaralanan Metehan Atıcı, kaldırıldığı hastanede 2 gün sonra yaşamını yitirdi.
FENEBAHÇE BAYRAĞI İLE UĞURLANDI
​İki çocuğundan birini kaybeden aile, büyük üzüntü yaşadı. Metehan Atıcı'nın cenazesi, ailesi tarafından alınarak uçakla Türkiye'ye getirildi. Atıcı'nın cenaze namazı Osmangazi ilçesindeki İzzettinbey Pınarbaşı Camii'inde kılındı. Cenazede Metehan Atıcı'nın tabutunun üzerine taraftarı olduğu Fenerbahçe bayrağı ve forması konuldu. Motosiklet tutkunu arkadaşları ise üzerinde Metehan Atıcı'nın fotoğraflarının bulunduğu motosikletlerle cenazeye geldi.
Kılınan cenaze namazının ardından Metehan Atıcı'nın cenazesi, gözyaşları arasında Pınarbaşı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

FOTOĞRAFLI

Küba'da kazada ölen Metehan, Fenerbahçe formasıyla uğurlandıKüba'da kazada ölen Metehan, Fenerbahçe formasıyla uğurlandıKüba'da kazada ölen Metehan, Fenerbahçe formasıyla uğurlandıKüba'da kazada ölen Metehan, Fenerbahçe formasıyla uğurlandı

PARTNERBir ısırığı öldürebilir! İnternette satılıyorBir ısırığı öldürebilir! İnternette satılıyor
Düğün fotoğrafçısı 'gelin'in yaşını küçük görünce fotoğraflarını çekmediDüğün fotoğrafçısı 'gelin'in yaşını küçük görünce fotoğraflarını çekmedi
670 dekarlık 'Lavanta Deresi'nde hasat başladı670 dekarlık 'Lavanta Deresi'nde hasat başladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki tören için özel para basıldı! İşte törendeki ilkler

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki tören için özel para basıldı! İşte törendeki ilkler

İzmir Çeşme'de trafikteki çılgın dansın sonu kötü oldu

İzmir Çeşme'de trafikteki çılgın dansın sonu kötü oldu

701 numaralı KHK ile kapatılan Avantaj Televizyon İnteraktif Pazarlama Anonim Şirketi'nin sahibi bakın kim çıktı!

701 numaralı KHK ile kapatılan Avantaj Televizyon İnteraktif Pazarlama Anonim Şirketi'nin sahibi bakın kim çıktı!

Ünlülerden tren kazası paylaşımı

Ünlülerden tren kazası paylaşımı

Abdulkadir Selvi yazdı: Erdoğan, 16 yıl sonra Türkiye'yi şaşırtacak

Abdulkadir Selvi yazdı: Erdoğan, 16 yıl sonra Türkiye'yi şaşırtacak

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yolcu treninin vagonu devrildi! Ölü ve yaralı sayısı belli oldu

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yolcu treninin vagonu devrildi! Ölü ve yaralı sayısı belli oldu

İlginizi Çekebilir

Cezaevindeki CHP'li Eren Erdem'den mesaj var

Cezaevindeki CHP'li Eren Erdem'den mesaj var

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesindeki tren kazasının nedeni belli oldu

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesindeki tren kazasının nedeni belli oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemin töreni için güvenlik önlemleri üst düzeye çıkarıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemin töreni için güvenlik önlemleri üst düzeye çıkarıldı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yolcu treninin vagonu devrildi! Ölü ve yaralı sayısı belli oldu

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yolcu treninin vagonu devrildi! Ölü ve yaralı sayısı belli oldu

701 sayılı KHK'da çok ilginç detay! Mersin'de 1 ay önce ölen Yusuf Fındık ihraç edildi

701 sayılı KHK'da çok ilginç detay! Mersin'de 1 ay önce ölen Yusuf Fındık ihraç edildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Tekirdağ Çorlu'daki tren kazasında yeni gelişme! İki makinist gözaltına alındı

Tekirdağ Çorlu'daki tren kazasında yeni gelişme! İki makinist gözaltına alındı

Adnan Menderes Üniversitesi'nde herkesi 'FETÖ'cü' diye ihbar eden profesör son KHK ile ihraç edildi

Adnan Menderes Üniversitesi'nde herkesi 'FETÖ'cü' diye ihbar eden profesör son KHK ile ihraç edildi

Hailey Baldwin kimdir? Justin Bieber hayranları Hailey Baldwin'i merak ediyor!

Hailey Baldwin kimdir? Justin Bieber hayranları Hailey Baldwin'i merak ediyor!

Düğün fotoğrafçısı 'gelin'in yaşını küçük görünce fotoğraflarını çekmedi

Düğün fotoğrafçısı 'gelin'in yaşını küçük görünce fotoğraflarını çekmedi

Nimet Baş kimdir? Nimet Baş yeni kabinede hangi bakanlık için düşünülüyor?

Nimet Baş kimdir? Nimet Baş yeni kabinede hangi bakanlık için düşünülüyor?

Şeref Malkoç kimdir? Şeref Malkoç yeni kabinede hangi bakanlık için düşünülüyor?

Şeref Malkoç kimdir? Şeref Malkoç yeni kabinede hangi bakanlık için düşünülüyor?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.