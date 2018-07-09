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Küba'da kazada ölen Metehan, Fenerbahçe formasıyla uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.07.2018 14:35 | Son Güncelleme

 ULUDAĞ Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde her ikisi de öğretim görevlisi olan Elif ve Teoman Atıcı çiftinin, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonrası tatil için Küba'ya gönderdikleri oğulları Metehan Atıcı (20), burada motosikletle geçirdiği kazada yaşamını yitirdi.

Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)- ULUDAĞ Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde her ikisi de öğretim görevlisi olan Elif ve Teoman Atıcı çiftinin, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonrası tatil için Küba'ya gönderdikleri oğulları Metehan Atıcı (20), burada motosikletle geçirdiği kazada yaşamını yitirdi. Metehan Atıcı son yolculuğuna, tabutunun üzerine bırakılan taraftarı olduğu Fenerbahçe bayrağı ve formasıyla uğurlandı.

Bursa'da lise mezunu Metehan Atıcı, 30 Haziran- 1 Temmuz tarihlerinde yapılan YKS'ye girdi. Başaralı geçen sınavın ardından Atıcı'nın UÜ Tıp Fakültesi'nde her ikisi de doçent olan annesi Elif ve babası Teoman Atıcı, oğullarını tatil için Küba'ya gönderdi.

Motosiklet tutkunu olan Metehan Atıcı, geçen hafta Salı günü başkent Havana'da kiraladığı motosikletle geziye çıktı. Gezi sırasında Atıcı, aynı yöne giden otomobile arkadan çarptı. Ağır yaralanan Metehan Atıcı, kaldırıldığı hastanede 2 gün sonra yaşamını yitirdi.

FENEBAHÇE BAYRAĞI İLE UĞURLANDI

​İki çocuğundan birini kaybeden aile, büyük üzüntü yaşadı. Metehan Atıcı'nın cenazesi, ailesi tarafından alınarak uçakla Türkiye'ye getirildi. Atıcı'nın cenaze namazı Osmangazi ilçesindeki İzzettinbey Pınarbaşı Camii'inde kılındı. Cenazede Metehan Atıcı'nın tabutunun üzerine taraftarı olduğu Fenerbahçe bayrağı ve forması konuldu. Motosiklet tutkunu arkadaşları ise üzerinde Metehan Atıcı'nın fotoğraflarının bulunduğu motosikletlerle cenazeye geldi.

Kılınan cenaze namazının ardından Metehan Atıcı'nın cenazesi, gözyaşları arasında Pınarbaşı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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