Küba'da meclis yeni kabineyi onayladı

HAVANA (AP) Küba'da ulusal meclis yeni seçilen Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel'in oluşturduğu bakanlar kurulu listesine onay verdi.
Yeni kabinede ekonomik reformdan sorumlu kritik başkan yardımcılığı koltuğu dışında eski Devlet Başkanı Raul Castro kabinesinde görev yapan isimler yerlerini korudu.
Eski kabinedeki içişleri, dışişleri ve savunma bakanlarının yanı sıra eski devrimci komutan 86 yaşındaki Ramiro Valdes ile eski Ekonomi ve Planlama Bakanı Ricardo Cabrisas, bakanlar kurulu idari komitesindeki yerlerini korudu. Daha önce kabineye seçilen iki genç bakan Roberto Morales ve Ines Maria Chapman, bakanlar kurulu başkan yardımcıları olarak idari komite üyeliğine getirildi.
Raul Castro döneminde Komünist Parti Reform Komisyonu Başkanlığı yapan Marino Murillo ise yeni kabinede kendine yer bulamayan tek isim oldu.
26 üyeli kabineye 9 yeni bakan atandı.
Küba'da meclis, yıl içinde anayasa reformunu gündemine alacak. 1976 tarihli anayasada köklü değişiklikler yapmayı amaçlayan reform adımları arasında ekonomi alanında özel mülkiyetin tanınması, yönetimde cumhurbaşkanlığı yanında başbakanlık görevinin yaratılması gibi değişikliklerin olması bekleniyor.
Diaz-Canel, Raul Castro'nun görev süresinin dolmasının ardından ulusal meclis tarafından 18 Nisan'da devlet başkanlığı görevine seçilmişti.
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