KÜBA'DA YOLCU UÇAĞI DÜŞTÜ (1)

Hüseyin ASLIYÜCE - İSTANBUL DHA - KÜBA'nın başkenti Havana'da yolcu uçağı kalkıştan hemen sonra düştü.
Küba Havayollarına ait Boeing 737 tipi yolcu uçağı, Jose Marti Havalimanı'nda kalkıştan kısa süre sonra düştü. Uçakta 100'den fazla kişinin olduğu belirtildi. İç hat seferi yapan yolcu uçağının Havana'dan Holguin'e gittiği öğrenildi.
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