Küba'daki "Alberto" fırtınası nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye çıktı.
Yerel medyadaki haberlere göre, 1 haftadır etkisini sürdüren fırtına nedeniyle 7 kişinin yaşamını yitirdiği, 2 kişinin kaybolduğu bildirildi.
Saatteki hızı 161 kilometreye ulaşan tropikal fırtına nedeniyle 50 binden fazla kişi güvenli yerlere nakledildi.
Şiddetli yağışlar sellere neden olurken, ülkede çok sayıda yol, köprü ve kamu binası zarar gördü. Öte yandan, ülke genelinde mağdurlar için yardım kampanyası başlatıldı.
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