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Küba'daki uçak kazasında ölü sayısı 112'ye yükseldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.05.2018 20:16 | Son Güncelleme

Kazadan kurtulan üç kişiden biri daha yaşamını yitirdi

HAVANA (AA) - Küba'da geçen hafta meydana gelen uçak kazasında yaralı kurtulan 3 kişiden birinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 112'ye yükseldi.

Küba'nın başkenti Havana'da 18 Mayıs cuma günü kalkıştan kısa süre sonra düşen Boeing 737 tipi yolcu uçağından yaralı kurtulan 40 yaşındaki Emiley Sanchez'in hayatını kaybettiği bildirildi.

Sanchez'in yaşamını yitirmesiyle cuma günü 113 kişiyle Havana'dan Holguin kentine gitmek üzere Jose Marti Uluslararası Havalimanı'ndan havalandıktan kısa bir süre sonra düşen yolcu uçağında ölenlerin sayısı 112'ye yükseldi.

Sanchez ve 3 gün önce Gretell Landrove Font'da'nın da hayatını kaybetmesiyle, 3 kişiden şu an sadece 19 yaşındaki Mailen Diaz hayatta kaldı.

Diazın yaşam mücadelesi tedavi gördüğü hastanede devam ediyor.

Devlet Başkanı Miguel Mario Diaz-Canel Bermudez, uçağın düşme nedeninin araştırılması için özel komisyon oluşturulduğunu belirtmişti. Uçağın, Cubana Havayolları tarafından Meksikalı bir şirketten kiralandığı açıklanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Küba uçak kazası

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