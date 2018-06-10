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Küba'dan ABD'li diplomatın rahatsızlanmasıyla ilgili açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.06.2018 21:41 | Son Güncelleme

Küba Dışişleri Bakanlığı, Kübalı yetkililerin, evdeki incelemede, diplomatın duyduğunu belirttiği "tanımlayamadığı seslerin" kaynağına dair bulguya ulaşamadıklarını kaydetti

HAVANA (AA) - Küba, geçen ay Havana'daki evinde "tanımlayamadığı sesler" duymasının ardından rahatsızlandığı iddia edilen ABD'li diplomatın evinde yapılan incelemede sesin kaynağına yönelik herhangi bir bulguya ulaşılmadığını bildirdi.

Küba Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 29 Mayıs'ta büyükelçilikte çalışan bir kadın diplomatın evinde "tanımlayamadığı sesler" duymasının ardından "hastalık semptomları gösterdiğine" dair ABD'li yetkililerin bakanlığı bilgilendirdiği belirtildi.

Soruşturma için eve giden Kübalı yetkililerin yaptıkları aramada sesin kaynağına dair herhangi bir bulguya ulaşamadıkları ifade edilen açıklamada, Kübalı yetkililerin ABD'li diplomatla görüşmesine ise izin verilmediği kaydedildi.

ABD'li yetkililer, cuma günü Küba'daki iki elçilik çalışanının geri çağrıldığını ve beyin hasarı şüphesiyle tıbbi teste tabi tutulacaklarını açıklamıştı.

ABD'nin Havana Büyükelçiliğinde geçen yıldan bu yana diplomatların ve aile fertlerinin de aralarında bulunduğu en az 21 kişide, beyne ses dalgalarıyla yoluyla yapılan "sonik saldırılardan" kaynaklandığı sanılan işitme kaybı ile görsel ve bilişsel bazı rahatsızlıklar görüldüğü kaydedilmişti. ABD olayın ardından ülkedeki personel sayısını azaltma kararı almıştı.

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Anahtar Kelimeler:
ABD işitme kaybı Küba sonik saldırı

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