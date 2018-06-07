HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Kübalı onkologlar, kanser aşısını anlattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.06.2018 14:29 | Son Güncelleme

Küba'da kanser aşısını en fazla uygulayan 2 uzman doktor, Küba'daki sağlık çalışmaları hakkında bilgi verdi

İSTANBUL (AA) - Küba'da kanser aşısını en fazla uygulayan 2 uzman doktor, Küba'daki sağlık çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Şişli'de düzenlenen basın toplantısında Küba'da kanser aşısı uygulayan hekimlerden Anabely Estevez Garcia, Küba'ya dünyanın pek çok yerinden kanser hastasının geldiğini söyledi.

Garcia, kanserin nasıl bir hastalık olduğunu anlatarak, "Bilim her ne kadar ilerlese de kanserin görülme hızı da artıyor. Kanserli hastaların da ölüm oranı hızla devam ediyor. Bu dünyanın genel bir sağlık problemi ve bunu hep birlikte çözmemiz gerekiyor." dedi.

Kanserin birçok sebebi olduğunu dile getiren Garcia, endüstrileşmenin, kişinin hayat şartlarının etkili hastalıkta olduğunu ifade etti.

Garcia, kanserin ölümle sonuçlanan hastalıkların başında geldiğini vurgulayarak, "Her yıl 14 milyon insan kanser nedeniyle hayatını kaybetmekte. Kanser hastalarının sadece yüzde 8'i tedavi olabiliyor. 32,6 milyon insan da kanserle hayatına devam ediyor. Yoksul ülkelerde bu ölümler daha da fazla." diye konuştu.

Kanserin büyük ve küçük hücreli olmak üzere iki tip olduğunu anlatan Garcia, yüzde 80'inin de küçük hücre dışı olarak geçtiğini söyledi.

- "Bağışıklık sistemini güçlendiren ve kanserli hücreye saldıran bir uygulama yapılıyor"

Garcia, kanserin 3. ve 4. evresinde kanserin tamamen yok edilemediğini hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Aşı tedavisini yüzde 80 oranda kanserin 3. ve 4. evresindeki hastalara uyguluyoruz. Bu tedaviyle sağlık standardı yüksek ve uzun bir hayat sağlayabiliyoruz. Maalesef kanser agresif olarak ilerliyor, ölene kadar da kronik bir ilerlemeyle devam ediyor. Eğer 1. ve 2. evrede müdahale edilirse nüksetmeden müdahale edildiği takdirde başarı oranı artıyor. En başından itibaren düzenli bir tedavi uygulanmalı. Kanser tedavisinde cerrahi, radyoterapi, kemoterapi, hormon tedavisi, biyolojik tedavi yöntemleri izleniyor. Biyolojik tedavinin içerisinde de bağışıklık sistemini güçlendiren ve kanserli hücreye saldıran bir uygulama yapılıyor. Kanser her gün daha ölümcül hale geliyor. Hayat tarzımızla ve diğer etkilerle bu tümörü besliyoruz. 2011 yılından beri bir gelişme içindeyiz. Bağışıklık sistemine yaptığı saldırıyı ortadan kaldırmak adına bir çalışma yapıyoruz. Kanser içinde oluşan iltihapla nasıl savaşabileceğimizi görüyoruz. Bu iltihabı hem yok edip hem de kanserli hücreyi ortadan kaldırabiliriz. Bugün dünyada bir devrim yaşanıyor. Biyoloji terapisi konusunda, bağışıklık sistemi ve hücre tedavisini arttırmayı hedefleyen bir durum yaşıyoruz."

Dr. Eskatherine Urgelles Blanco ise Küba'nın dünyanın çok farklı ülkelerinden onkologları ağırladığını belirterek, "Amerikalı doktorlar da medikal araştırma için Küba'da bulunuyorlar ancak bu sonuçları, siyasi handikaplar nedeni ile Küba Sağlık Bakanlığı ile paylaşmıyorlar. Türk doktorlar da araştırma için Küba'ya geliyorlar ve burada çeşitli uygulamalar yapıyorlar. Dün Tabipler Birliği ile bir konferans gerçekleştirdik ve fikir alışverişinde bulunduk. Bu toplantıları dünya çapında gerçekleştirmeye çalışıyoruz ve bu nedenle bu gibi çalışmaları çok önemsiyoruz." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Türkiye’de bulunan Kübalı onkologlar, 8 ve 9 Haziran tarihlerinde hastalar ile QBA Medi Tours merkez ofisinde birebir görüşerek, hastaların Küba’da gerçekleştirilen tedaviye uygunluklarını en ince ayrıntısına kadar değerlendirecekler.

PARTNERDiyeti bozduDiyeti bozdu
Arkadaşıyla iddialaşıp denize atladıArkadaşıyla iddialaşıp denize atladı
Adana'da 200 kişi birbirine girdi! Film çekiliyor sandılarAdana'da 200 kişi birbirine girdi! Film çekiliyor sandılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
aşı kanser Küba

En Çok Okunan Haberler

Selahattin Demirtaş'ın Kandil'deki ağabeyi konuştu: Kardeşime oy verenlere tatlı!

Selahattin Demirtaş'ın Kandil'deki ağabeyi konuştu: Kardeşime oy verenlere tatlı!

İntihara kalkışan sevgilisine 'Suyu bol iç' dedi, başı yandı!

İntihara kalkışan sevgilisine 'Suyu bol iç' dedi, başı yandı!

Cem Yılmaz ve Defne Samyeli'nin Bodrum'da romantik tatili

Cem Yılmaz ve Defne Samyeli'nin Bodrum'da romantik tatili

Pınar Altuğ'dan Meral Akşener paylaşımı! Yorum yağdı

Pınar Altuğ'dan Meral Akşener paylaşımı! Yorum yağdı

Kocaeli'de eşini başka adamla gördü, öyle bir şey yaptı ki...

Kocaeli'de eşini başka adamla gördü, öyle bir şey yaptı ki...

Abdüllatif Şener: Erdoğan olan biteni açıkça anlatmalı!

Abdüllatif Şener: Erdoğan olan biteni açıkça anlatmalı!

İlginizi Çekebilir

İntihara kalkışan sevgilisine 'Suyu bol iç' dedi, başı yandı!

İntihara kalkışan sevgilisine 'Suyu bol iç' dedi, başı yandı!

Selahattin Demirtaş'ın Kandil'deki ağabeyi konuştu: Kardeşime oy verenlere tatlı!

Selahattin Demirtaş'ın Kandil'deki ağabeyi konuştu: Kardeşime oy verenlere tatlı!

Abdüllatif Şener: Erdoğan olan biteni açıkça anlatmalı!

Abdüllatif Şener: Erdoğan olan biteni açıkça anlatmalı!

Apolet tartışması büyüyor! Muharrem İnce'den Erdoğan'ın sözlerine videolu yanıt!

Apolet tartışması büyüyor! Muharrem İnce'den Erdoğan'ın sözlerine videolu yanıt!

Hidayet Karaca isimleri tek tek saydı! Abdullah Gül, Bülent Arınç, Köksal Toptan...

Hidayet Karaca isimleri tek tek saydı! Abdullah Gül, Bülent Arınç, Köksal Toptan...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Saadet Partili başkan afiş kavgasında yaralandı

Saadet Partili başkan afiş kavgasında yaralandı

Canlı yayında dehşete düşüren öz amca itirafı!

Canlı yayında dehşete düşüren öz amca itirafı!

Sezginler Aşireti'nin büyük skandalı! Ankara'da böyle görüntülendiler

Sezginler Aşireti'nin büyük skandalı! Ankara'da böyle görüntülendiler

Kübra Öğretmen'in feci sonu!

Kübra Öğretmen'in feci sonu!

Arkadaşıyla iddiaya girip Haliç Köprüsü'nden atladı

Arkadaşıyla iddiaya girip Haliç Köprüsü'nden atladı

Adana'da 200 kişi birbirine girdi! Film çekiliyor sandılar

Adana'da 200 kişi birbirine girdi! Film çekiliyor sandılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.