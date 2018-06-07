Kübalı onkologlar, kanser aşısını anlattı

İSTANBUL (AA) - Küba'da kanser aşısını en fazla uygulayan 2 uzman doktor, Küba'daki sağlık çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Şişli'de düzenlenen basın toplantısında Küba'da kanser aşısı uygulayan hekimlerden Anabely Estevez Garcia, Küba'ya dünyanın pek çok yerinden kanser hastasının geldiğini söyledi.

Garcia, kanserin nasıl bir hastalık olduğunu anlatarak, "Bilim her ne kadar ilerlese de kanserin görülme hızı da artıyor. Kanserli hastaların da ölüm oranı hızla devam ediyor. Bu dünyanın genel bir sağlık problemi ve bunu hep birlikte çözmemiz gerekiyor." dedi.

Kanserin birçok sebebi olduğunu dile getiren Garcia, endüstrileşmenin, kişinin hayat şartlarının etkili hastalıkta olduğunu ifade etti.

Garcia, kanserin ölümle sonuçlanan hastalıkların başında geldiğini vurgulayarak, "Her yıl 14 milyon insan kanser nedeniyle hayatını kaybetmekte. Kanser hastalarının sadece yüzde 8'i tedavi olabiliyor. 32,6 milyon insan da kanserle hayatına devam ediyor. Yoksul ülkelerde bu ölümler daha da fazla." diye konuştu.