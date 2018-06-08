HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Kubbesi açılan camiye yoğun ilgi

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.06.2018 11:16 | Son Güncelleme

Bursa'da 2011 yılında inşaatına başlanan ve 3 yıl içinde tamamlanan Safa Camisi, açılıp kapanan kubbesiyle ilgi çekiyor - Mini bir külliye şeklinde inşa edilen, içinde konferans salonu ve sportif alanları bulunan 900 kişilik cami, özellikle sıcak ramazan akşamlarında teravih namazlarının vazgeçilmez adresi haline geldi - Cami imamı Ali Sevimli: - "Geçmiş dönemlerdeki görev yerlerimde ramazanın ilk 10 gününden sonra teravih namazlarında cami cemaatinde azalmalar oluyordu. Burada ise azalmadan ziyade gün geçtikçe artıyor hatta Bursa dışından bile burada ibadet yapmak için gelenler oluyor"

SİNAN BALCIKOCA - Bursa'da 2011 yılında inşaatına başlanan ve 3 yıl içinde tamamlanan, açılıp kapanan kubbeye sahip Safa Camisi, özellikle sıcak ramazan gecelerinde teravih namazlarında vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.

Beşevler Mahallesi'nde bin 250 metrekare alan üzerine mini bir külliye şeklinde inşa edilen, içinde konferans salonu ve sportif alanları bulunan 900 kişilik camiyi görmek ve ibadet etmek için Bursa'nın yanı sıra farklı kentlerden gelenler de oluyor.

Ortadoğu ve modern mimari örneklerini taşıyan, kubbe kısmının 120 metrekarelik bölümü uzaktan kumanda sistemiyle açılıp kapanan caminin aydınlatmasında led ampuller kullanılırken, enerji tasarrufu için klima bulunmuyor.

Cami imamı Ali Sevimli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 36 yıllık meslek hayatının son 6 yılını Safa Camisi'nde geçirdiğini belirtti.

Sevimli, çelik konstrüksiyon fiber kaplama cami kubbesinin açılıp kapanan özelliğiyle farklı bir mimariye sahip olduğunu ve ilgi çektiğini vurguladı.

Vatandaşların ferah bir ortamda ibadetlerini yerine getirdiğini anlatan Sevimli, "Kubbeyi açtığımızda bazı vatandaşlarımız üşüdüklerini söylüyor ama genel olarak halkımız çok memnun. Son yıllarda ramazan ayı yaz mevsimine denk geliyor. Geçmiş dönemlerdeki görev yerlerimde ramazanın ilk 10 gününden sonra teravih namazlarında cami cemaatinde azalmalar oluyordu. Burada ise azalmadan ziyade gün geçtikçe artıyor hatta Bursa dışından bile burada ibadet yapmak için gelenler oluyor." diye konuştu.

- "Almanya'dan bile gelip bizden proje isteyen oldu"

Safa Camisi Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Yakup Köse de Medine ziyaretinde üzeri açılıp kapanan bir cami gördüklerini söyledi.

Daha sonra bu projeyi Bursa'da yapmaya karar verdiklerini dile getiren Köse, "İnşaatımız yaklaşık 3 yılda tamamlandı. Ramazanda sıcaklara klima fayda etmiyor ayrıca sağlık açısından da klima yararlı değil. Biz bu sistemi doğal klima olarak görüyoruz. Camimiz teravih ve cuma namazlarında çok ilgi görüyor. Almanya'dan bile gelip bizden proje isteyen oldu. Farklı mahalle ve mevkilerden de insanlar buraya ibadet için geliyor." ifadelerini kullandı.

- "Açık havada ferah ibadet yapıyoruz"

Cami cemaatinden Burhan Kurdal da böyle bir cami projesinin hayata geçirilmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Kurdal, "Bazen hanımlar 'Tam açmayın, üşüyoruz' diyorlar. En çok teravih namazlarında bizi rahatlatıyor. Yağışlı havalarda kapatıyoruz." dedi.

Ercan Karaduman da caminin üzerini vakit namazlarında da açtıklarını ifade ederek, "Camimizi görmek için uzaktan gelenler oluyor. Teravih namazlarında farklı yüzler görüyoruz. Biz de yakınlarımızı burasını görmeye davet ediyoruz. Açık havada ferah ibadet yapıyoruz." dedi.

PARTNERDünyaca ünlü yıldızın Aleyna Tilki hayranlığıDünyaca ünlü yıldızın Aleyna Tilki hayranlığı
Salda Festivali, doğal sit alanında değilSalda Festivali, doğal sit alanında değil
Sapanca'nın ormanları villalarla betonlaştıSapanca'nın ormanları villalarla betonlaştı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Beşevler Mahallesi Bursa kubbesi açılan cami Safa Camisi

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı adaylarının konuşma sırası belli oldu! Muharrem İnce listede yok

Cumhurbaşkanı adaylarının konuşma sırası belli oldu! Muharrem İnce listede yok

Karakolda uzun namlulu silahla fotoğraf çektiren şahıs polis değil vatandaş çıktı

Karakolda uzun namlulu silahla fotoğraf çektiren şahıs polis değil vatandaş çıktı

Damien Comolli'den Fenerbahçe'ye 4 yıldız

Damien Comolli'den Fenerbahçe'ye 4 yıldız

Galatasaray, Gomis ile yollarını ayırıyor

Galatasaray, Gomis ile yollarını ayırıyor

Gezici araştırma şirketinden 24 Haziran seçimleri için son anket! Hangi partinin ne kadar oyu var?

Gezici araştırma şirketinden 24 Haziran seçimleri için son anket! Hangi partinin ne kadar oyu var?

Mersin mitinginde Erdoğan konuşurken kalabalıklar alanı terk etti

Mersin mitinginde Erdoğan konuşurken kalabalıklar alanı terk etti

İlginizi Çekebilir

Mersin mitinginde Erdoğan konuşurken kalabalıklar alanı terk etti

Mersin mitinginde Erdoğan konuşurken kalabalıklar alanı terk etti

Mahir Ünal çok fena ters köşe oldu! Adile Naşit skandalı

Mahir Ünal çok fena ters köşe oldu! Adile Naşit skandalı

Mahir Ünal'ın Adile Naşit sözleri sosyal medyada tepki çekti

Mahir Ünal'ın Adile Naşit sözleri sosyal medyada tepki çekti

Şırnak'ta teslim olan 3 PKK'lı terörist itirafçı oldu! Anlattıkları kan dondurdu

Şırnak'ta teslim olan 3 PKK'lı terörist itirafçı oldu! Anlattıkları kan dondurdu

Bedelli askerlik yaş sınırı ve ücret ne olacak? Bedelli askerlik çıkacak mı? İşte bedelli askerlik için son durum

Bedelli askerlik yaş sınırı ve ücret ne olacak? Bedelli askerlik çıkacak mı? İşte bedelli askerlik için son durum

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Konuşmak için parka çağırdı! Sonrası tam anlamıyla dehşet

Konuşmak için parka çağırdı! Sonrası tam anlamıyla dehşet

7 yıldır emekli olamıyor nedeni ise sadece bir harf!

7 yıldır emekli olamıyor nedeni ise sadece bir harf!

Kadir Gecesi ne zaman idrak edilecek? Kadir Gecesi hangi ibadetler yapılır? Kadir Gecesi namazı nasıl kılınır?

Kadir Gecesi ne zaman idrak edilecek? Kadir Gecesi hangi ibadetler yapılır? Kadir Gecesi namazı nasıl kılınır?

Ankara ve İstanbul'da son dakika operasyonu! Derneklere baskın, rütbeli askerlere gözaltı

Ankara ve İstanbul'da son dakika operasyonu! Derneklere baskın, rütbeli askerlere gözaltı

7000 bekçi alımı başvuru ekranı açıldı ve başvuru şartları açıklandı! Sınav ne zaman?

7000 bekçi alımı başvuru ekranı açıldı ve başvuru şartları açıklandı! Sınav ne zaman?

Son dakika! 'Erdoğan Demirören hayatını kaybetti' iddiası! Hastaneden açıklama

Son dakika! 'Erdoğan Demirören hayatını kaybetti' iddiası! Hastaneden açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.