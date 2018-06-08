Kubbesi açılan camiye yoğun ilgi

SİNAN BALCIKOCA - Bursa'da 2011 yılında inşaatına başlanan ve 3 yıl içinde tamamlanan, açılıp kapanan kubbeye sahip Safa Camisi, özellikle sıcak ramazan gecelerinde teravih namazlarında vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.
Beşevler Mahallesi'nde bin 250 metrekare alan üzerine mini bir külliye şeklinde inşa edilen, içinde konferans salonu ve sportif alanları bulunan 900 kişilik camiyi görmek ve ibadet etmek için Bursa'nın yanı sıra farklı kentlerden gelenler de oluyor.
Ortadoğu ve modern mimari örneklerini taşıyan, kubbe kısmının 120 metrekarelik bölümü uzaktan kumanda sistemiyle açılıp kapanan caminin aydınlatmasında led ampuller kullanılırken, enerji tasarrufu için klima bulunmuyor.
Cami imamı Ali Sevimli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 36 yıllık meslek hayatının son 6 yılını Safa Camisi'nde geçirdiğini belirtti.
Sevimli, çelik konstrüksiyon fiber kaplama cami kubbesinin açılıp kapanan özelliğiyle farklı bir mimariye sahip olduğunu ve ilgi çektiğini vurguladı.
Vatandaşların ferah bir ortamda ibadetlerini yerine getirdiğini anlatan Sevimli, "Kubbeyi açtığımızda bazı vatandaşlarımız üşüdüklerini söylüyor ama genel olarak halkımız çok memnun. Son yıllarda ramazan ayı yaz mevsimine denk geliyor. Geçmiş dönemlerdeki görev yerlerimde ramazanın ilk 10 gününden sonra teravih namazlarında cami cemaatinde azalmalar oluyordu. Burada ise azalmadan ziyade gün geçtikçe artıyor hatta Bursa dışından bile burada ibadet yapmak için gelenler oluyor." diye konuştu.
- "Almanya'dan bile gelip bizden proje isteyen oldu"
Safa Camisi Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Yakup Köse de Medine ziyaretinde üzeri açılıp kapanan bir cami gördüklerini söyledi.
Daha sonra bu projeyi Bursa'da yapmaya karar verdiklerini dile getiren Köse, "İnşaatımız yaklaşık 3 yılda tamamlandı. Ramazanda sıcaklara klima fayda etmiyor ayrıca sağlık açısından da klima yararlı değil. Biz bu sistemi doğal klima olarak görüyoruz. Camimiz teravih ve cuma namazlarında çok ilgi görüyor. Almanya'dan bile gelip bizden proje isteyen oldu. Farklı mahalle ve mevkilerden de insanlar buraya ibadet için geliyor." ifadelerini kullandı.
- "Açık havada ferah ibadet yapıyoruz"
Cami cemaatinden Burhan Kurdal da böyle bir cami projesinin hayata geçirilmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.
Kurdal, "Bazen hanımlar 'Tam açmayın, üşüyoruz' diyorlar. En çok teravih namazlarında bizi rahatlatıyor. Yağışlı havalarda kapatıyoruz." dedi.
Ercan Karaduman da caminin üzerini vakit namazlarında da açtıklarını ifade ederek, "Camimizi görmek için uzaktan gelenler oluyor. Teravih namazlarında farklı yüzler görüyoruz. Biz de yakınlarımızı burasını görmeye davet ediyoruz. Açık havada ferah ibadet yapıyoruz." dedi.
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