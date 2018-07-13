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Kübra ile Nazlıcan, Tıp Fakültesi birincisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.07.2018 21:30 | Son Güncelleme

ESKİŞEHİR Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi'nden mezun olan 167 öğrenci, düzenlen törende diplomalarını aldı.

Eyüp KELEBEK/ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi'nden mezun olan 167 öğrenci, düzenlen törende diplomalarını aldı. Tıp Fakültesi'nde bu yıl birinciliği Kübra Ataman ile Nazlıcan Kök paylaştı. Rektör Prof. Dr. Kemal Şenocak'tan diplomalarını alan Kök ve Ataman yaş kütüğüne plaket çaktı.

ESOGÜ Tıp Fakültesi'nin mezuniyet töreni Meşelik Kampüsü'ndeki üniversitenin spor salonunda yapıldı. Törene ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak, İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Tıp Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Ali Arslantaş, İl Sağlık Müdürü Doç.Dr. Uğur Bilge ile çok sayıda kişi katıldı.

Mezun öğrenciler, salona alkışlar arasında girdi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından bu yıl fakülte birinciliği paylaşan Kübra Ataman ve Nazlıcan Kök konuşma yaptı. Dekan Prof.Dr.Arslantaş, İl Sağlık Müdürü Doç.Dr.Uğur Bilge ve Rektör Prof.Dr.Kemal Şenocak'ın konuşmalarının ardından mezunlar topluca yemin etti.

Bu yıl ESOGÜ Tıp Fakültesi birinciliğini Kübra Ataman ile Nazlıcan Kök paylaştı. Birincilere diplomalarını Rektör Prof.Dr. Kemal Şenocak verdi. Ataman ve Kök daha sonra sırayla yaş kütüğüne plaket çaktı. ESOGÜ Tıp Fakültesi'nde Nihal Mutlu ikinciliği, Nihat Eren Uğural üçüncülüğü elde etti.

Birinci Kübra Ataman, nişanlısı Mustafa Efe ile Tıp Fakültesi'nden birlikte mezun olduklarını söyledi. Ataman, "tıp fakültesini çocukluğumdan beri istiyordum. Severek yapılan bir işte her zaman başarının geleceğini düşünüyorum. 6 yıl boyunca derslerime severek ve zevk alarak çalıştım. Çünkü sonuçta insanlara faydalı olmam gerekiyordu. Benim okudum bir bilgiyle bir hayat kurtulabilirdi. Her zaman bunu düşünerek çalıştım. Bir iş severek, isteyerek yapıldığında sonunda başarının geldiğini düşünüyorum" diye konuştu.

Kübra Ataman ile birinciliği paylaşan Nazlıcan Kök de başarısını düzenli ders çalışmaya borçlu olduğunu söyledi.

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