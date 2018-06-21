Kucaklarında çocuklarıyla mezun oldular

BİLECİK (AA) - Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinde 2017-2018 akademik yılını başarıyla tamamlayan 1380 öğrenci, törenle diplomalarını aldı. Öğrencilerden Batuhan ve Gülcan Arı çifti kucaklarındaki çocuklarıyla, Remzi Özbek de 59 yaşında arkeoloji bölümünü bitirmenin mutluluğunu yaşadı.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun olan 23 yaşındaki Batuhan ve Gülcan Arı çifti, statta düzenlenen mezuniyet törenine 3 yaşındaki çocuklarıyla geldi.

Batuhan Arı, gazetecilere yaptığı açıklamada, eşiyle üniversite eğitimi almak için İstanbul'dan Bilecik'e geldiklerini söyledi.

Arı, "Burada üniversitede tanıştık, birbirimizi sevdik ve evlendik. Şimdi de 3 yaşındaki kızımız Deniz ile mezuniyet törenine katıldık. Bundan sonraki hayatımızı İstanbul'da sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü'nden mezun olan 59 yaşındaki Remzi Özbek de daha önce İktisat Fakültesini bitirdiğini belirtti.

Özbek, özel sektörden emekli olduğunu aktararak, "Arkeolojiye merak sardım, girdim ve okudum. Geçmişten beri arkeolojiyi, tarihi seviyorum. Bundan sonra yine başka bir bölüm daha düşünüyorum. Boş geçmesin hayatım diyorum." diye konuştu.

Rektör Prof. Dr. İbrahim Taş'ın konuşmasının ardından AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir, Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şükrü Keskin'in de katıldığı törende öğrenciler, keplerini havaya atarak mezuniyet sevinci yaşadı.

